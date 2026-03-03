🚨 L'EURUSD approfondisce il calo, scende nella zona di supporto chiave

L’euro sta registrando oggi una performance molto negativa, sotto pressione per il rafforzamento del dollaro statunitense e per la prospettiva di un’impennata dei prezzi dell’energia che potrebbe “seppellire le possibilità” di ripresa dell’industria europea. La coppia EURUSD scende di oltre lo 0,3% e ha superato al ribasso un livello chiave di supporto rappresentato dalla media mobile esponenziale a 200 sedute (EMA200), area dalla quale la coppia era rimbalzata tre volte nel 2025. Ulteriori aumenti dei prezzi di petrolio e gas potrebbero esercitare pressioni aggiuntive significative, mentre una de-escalation o la fine del conflitto con l’Iran potrebbe fornire supporto.

Sfortunatamente, al momento non ci sono segnali che la dinamica bellica in Medio Oriente possa invertirsi a breve. Netanyahu ha dichiarato che Israele non cerca una guerra prolungata, ma ieri Trump non ha escluso l’invio di truppe di terra e questa mattina ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti per una guerra lunga e vittoriosa. Attualmente, in particolare l’aumento dei prezzi del gas potrebbe rappresentare una seria sfida per l’Europa e, di conseguenza, per l’euro. Il grafico mostra l’RSI avvicinarsi alla zona di ipervenduto, mentre il volume di vendita domina chiaramente.