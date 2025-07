BITCOIN E ARGENTO RECORD 

Attesa Trimestrali e Inflazione Bitcoin registra un nuovo massimo storico a 120k, l'argento arriva a toccare livelli che non si vedevano dal 2011 mentre il mercato si concentra sui dazi, le trimestrali in arrivo e i vari dati sulle inflazioni di Europa, Usa e Giappone. In sostanza una settimana interessante dal punto di vista dei dati macro, una settimana sicuramente piú movimentata rispetto alla scorsa, settimana in cui abbiamo visto il rimando dei dazi al 1 agosto, altra data da segnare sul calendario.



DAZI E INCOGNITA INFLAZIONE



Dazi al 30% per l'Europa, mossa in parte giá attesa viste le parole utilizzate ad Aprile nei confronti del Vecchio Continente in merito al commercio con gli Usa. Ricordiamo inoltre che da inizio anno l'euro ha guadagnato oltre il 10% sul dollaro riducendo cosí l'impatto negativo sui dazi, una sorta di sconto implicito sui prezzi del commercio internazionale che solitamente sono regolati in dollari. Il problema riguarda l'impatto dell'inflazione sulla nostra economia, ossia i prezzi saliranno oppure scenderanno in quanto assorbiti dalle imprese? Questo problema é rimandato a data da destinarsi in quanto i dazi sono stati spostati al 1 agosto, perció l'impatto dei dazi lo si vedrá principalmente nel corso dei prossimi mesi e al momento non possiamo fare alcun tipo di previsione a meno che non escano dei dati pessimi sul fronte occupazionale.



INFLAZIONE USA, EUROPA E GIAPPONE



In settimana ci sará l'uscita dei dati sull'inflazione per la maggior parte delle aree economiche piú importanti al mondo. Usa prevista al 2,6%, in aumento rispetto al 2,4% attuale, per l'Europa l'inflazione é prevista al 2%, pertanto nulla di sconvolgente dal punto di vista macroeconomico. Interessante sicuramente la situazione del Giappone che vede un'inflazione in calo dal 3,5% al 3,3%, una situazione interessante soprattutto per via del fatto che il Giappone vorrebbe aumentare i tassi di interesse a differenza di Europa e Usa, alle prese con tassi di interesse al ribasso nel lungo periodo.



BITCOIN E ARGENTO RECORD



Bitcoin a 120k, argento supera di netto i 39 dollari, stiamo parlando di due record interessanti. Bitcoin registra direttamente un nuovo massimo storico mentre l'argento si riporta ai massimi dal 2011, livelli che non si vedevano dalla crisi del debito in Grecia. Queste dinamiche sono interessanti e contrapposte in quanto il Bitcoin risulta essere l'asset di puro rischio per eccellenza mentre l'argento é un asset rifugio. Analogia interessante é quella tra argento e franco svizzero, entrambi asset che si trovano su livelli di prezzo del 2011. Il trend di questi asset al momento rimane immutato, la situazione tecnica é stabile.

