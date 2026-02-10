US Open: Wall Street sale nonostante le deboli vendite al dettaglio

Wall Street ha aperto in modo moderato, con i principali indici in lieve rialzo. L’S&P 500 guadagna circa lo 0,2%, il Nasdaq lo 0,1%, mentre il Dow Jones avanza di quasi lo 0,5%. Il mercato azionario statunitense mantiene un sentiment positivo dopo la chiusura di ieri, quando gli indici hanno terminato per lo più in rialzo e il Dow Jones ha raggiunto un nuovo record di chiusura, riflettendo la continua fase di accumulazione e la forza relativa delle società a maggiore capitalizzazione, in particolare nel settore tecnologico, che sta rimbalzando dopo i precedenti ribassi.

Dal punto di vista macroeconomico, sono appena stati pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti per dicembre, che hanno mostrato un risultato nettamente inferiore alle attese. Le vendite su base mensile sono rimaste inermi, e anche la componente “core”, che esclude le vendite di auto, non ha registrato crescita. Ciò suggerisce un possibile rallentamento della spesa dei consumatori, che potrebbe limitare lo slancio economico e ridurre le pressioni inflazionistiche dal lato della domanda. Allo stesso tempo, i costi del lavoro stanno aumentando, ma a un ritmo più lento del previsto, contribuendo ulteriormente a mitigare il rischio di una crescita eccessiva dei prezzi. I dati deboli sui consumi, combinati con le letture attuali, indicano che l’inflazione potrebbe continuare a scendere, aumentando la probabilità che la Federal Reserve adotti un orientamento più accomodante, con possibili tagli dei tassi di interesse in futuro.

Fonte: Team di ricerca di XTB

I future sull’US500 (S&P 500) risultano leggermente in rialzo nella sessione odierna. Il sentiment positivo nel settore tecnologico sostiene le valutazioni, nonostante i dati sulle vendite al dettaglio più deboli delle attese. Un rallentamento della spesa dei consumatori potrebbe aumentare le probabilità di una politica più accomodante da parte della Fed, contribuendo ulteriormente a mantenere un clima di mercato favorevole.

Fonte: xStation5

Company News:

Alphabet (GOOGL.US) ha raccolto 20 miliardi di dollari tramite un’emissione di obbligazioni corporate per finanziare l’espansione del business legato all’intelligenza artificiale. Le obbligazioni, emesse con diverse scadenze, hanno attirato un interesse degli investitori superiore a 100 miliardi di dollari. I proventi saranno destinati a investimenti in data center e tecnologie AI, con spese in conto capitale che potrebbero arrivare fino a 185 miliardi di dollari nel 2026. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la società starebbe valutando l’emissione di obbligazioni a 100 anni denominate in sterline britanniche.

Le azioni S&P Global (SPGI.US) sono scese bruscamente dopo la pubblicazione dei risultati del Q4 e della guidance per il 2026, deludendo gli investitori. Il titolo perde circa il 7% dopo che le previsioni di utile per azione si sono posizionate al di sotto del consenso degli analisti, nonostante un lieve aumento dei ricavi trimestrali. Le prospettive di crescita più deboli per utili e ricavi sull’intero anno sollevano dubbi sulla velocità di crescita e sulla capacità della società di mantenere il momentum precedente.

Le azioni Datadog (DDOG.US) sono in rialzo dopo i risultati del Q4 2025, grazie al superamento delle attese su ricavi e utili. Datadog ha riportato una crescita dei ricavi di circa il 29% su base annua, raggiungendo 953 milioni di dollari, con un EPS adjusted di 0,59 USD, superiore alle previsioni degli analisti. La società ha inoltre fornito una guidance sui ricavi del Q1 2026 superiore alle attese di mercato, rafforzando il sentiment degli investitori. Sebbene l’EPS previsto per il Q1 sia leggermente inferiore al consenso, i risultati solidi e le prospettive positive sui ricavi sostengono l’andamento del titolo.

Le azioni Spotify (SPOT.US) sono in rialzo dopo che i risultati del Q4 2025 e la guidance futura hanno superato le aspettative di mercato. La società ha registrato una forte crescita degli utenti attivi mensili (MAU) e degli abbonati premium, traducendosi in ricavi più elevati e miglioramento della redditività. Spotify ha inoltre pubblicato la guidance per il Q1 2026, prevedendo una continua crescita degli utenti e solide performance finanziarie, elementi accolti positivamente dagli investitori.

Le azioni Coca-Cola (KO.US) sono in calo dopo i risultati del Q4 2025. Sebbene l’utile per azione abbia leggermente superato le stime, i ricavi sono risultati inferiori alle attese e la moderata previsione di vendite per il 2026 esercita ulteriore pressione sul titolo.

Fonte: xStation5