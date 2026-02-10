VENDITE AL DETTAGLIO NEGLI USA INFERIORI ALLE ASPETTATIVE

Perché questo dato è importante?
Le vendite al dettaglio sono uno degli indicatori chiave della salute dei consumatori negli Stati Uniti, che rappresentano la maggior parte della crescita economica. Il dato, soprattutto quando si escludono auto e carburanti, consente di valutare la reale solidità della domanda e il ritmo attuale dell’attività economica. Una crescita continua delle vendite indica la resilienza dei consumatori nonostante tassi di interesse elevati. Dal punto di vista della Federal Reserve, questo dato influisce sulla valutazione delle pressioni sulla domanda e sulle aspettative di futuri tagli dei tassi; per i mercati finanziari, invece, contribuisce a determinare le valutazioni di dollaro, obbligazioni e azioni, riducendo i timori di un forte rallentamento economico.
Risultati delle vendite al dettaglio di dicembre
-
Vendite al dettaglio (m/m): dato effettivo 0% (attese 0,4%; precedente 0,6%)
-
Vendite escluse le auto (m/m): dato effettivo 0% (attese 0,3%; precedente 0,5%)
-
Vendite escluse auto e carburanti (m/m): dato effettivo 0% (precedente 0,4%)
-
Vendite al dettaglio (y/y): dato effettivo 2,4% (precedente 3,3%)
Fonte: Team di ricerca di XTB
Risultati effettivi
Le vendite al dettaglio statunitensi di dicembre sono risultate nettamente più deboli delle aspettative di mercato. Le vendite complessive sono rimaste invariate su base mensile, mancando la previsione consensuale dello 0,4% e rallentando bruscamente rispetto all’aumento precedente dello 0,6%. Anche le vendite escluse le auto non hanno mostrato crescita, deludendo le attese di un incremento dello 0,3% e il dato precedente dello 0,5%. Ancora più rilevante, le vendite escluse auto e carburanti si sono fermate dopo l’aumento dello 0,4% del mese precedente, segnalando un rallentamento della domanda dei consumatori sottostante.
Su base annua, la crescita delle vendite al dettaglio è scesa al 2,4% dal 3,3%, confermando una perdita di slancio dei consumi verso la fine dell’anno. Nel complesso, i dati suggeriscono che le condizioni finanziarie più restrittive stanno incidendo sempre di più sulla spesa delle famiglie e potrebbero rafforzare le aspettative di mercato per un orientamento più accomodante della Federal Reserve nei prossimi mesi. In seguito alla pubblicazione di questi dati, il dollaro USA si è indebolito significativamente, con il calo dei rendimenti dei Treasury e una chiara riduzione del vantaggio di tasso del dollaro che hanno fornito un forte supporto alla coppia EUR/USD.
