Bitcoin guadagna slancio 📈 Si sta formando un pattern triangolare su Ethereum?

Le criptovalute stanno mostrando un andamento misto, ma nel complesso l’azione dei prezzi lascia ancora spazio a un possibile recupero dei guadagni all’inizio del 2026. Statistiche alla mano, gennaio è stato positivo per Bitcoin in circa il 50% dei casi, mentre il primo trimestre, così come il quarto, ha spesso registrato rialzi.

Il dollaro statunitense ha indebolito oggi dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha messo in guardia contro le interferenze di Trump sull’indipendenza della Federal Reserve. Powell ha definito l’indagine penale legata alla ristrutturazione della sede della Fed, e il fatto che il presidente della Fed sia stato preso di mira, come un “pretesto” volto a forzare una politica monetaria più espansiva. Gli indici azionari statunitensi a Wall Street hanno reagito poco alla disputa. Anzi, la persistenza di questo conflitto potrebbe rafforzare l’idea che il raggiungimento di tassi d’interesse statunitensi intorno all’1% sia solo questione di tempo.

Bitcoin ha reagito marginalmente all’acquisto più consistente di BTC da parte di MicroStrategy (MSTR.US) da luglio 2025. La società ha comprato 13.627 BTC per un valore di 1,2 miliardi di dollari (rispetto ai oltre 2 miliardi di luglio 2025). Il prezzo medio di acquisto è ora di circa 75.000 dollari per BTC, e MicroStrategy detiene complessivamente 687.000 BTC.

Tom Lee di BitMine Immersion Technologies ha proposto che gli azionisti approvino un’emissione massiccia di azioni (la società ha attualmente circa 500 milioni di azioni, potenzialmente destinata a salire a 50 miliardi dopo l’emissione). I proventi sarebbero utilizzati per acquistare Ethereum. La decisione è attesa per il 15 gennaio durante l’assemblea degli azionisti. L’approvazione da parte degli azionisti potrebbe sostenere Ethereum.

Standard Chartered ha ridotto la sua previsione di prezzo per Ethereum a fine 2026 a 7.500 dollari, implicando un rialzo di circa il 125% dai livelli attuali. La banca prevede 22.000 dollari per ETH entro fine 2028 e oltre 40.000 entro fine 2030 (circa 13 volte rispetto ai circa 3.000 dollari attuali). In precedenza, la previsione era di 30.000 dollari.

I deflussi netti dai prodotti Bitcoin hanno totalizzato 681 milioni di dollari nella prima settimana del 2026, mentre Ethereum ha registrato 68,6 milioni di dollari di deflussi netti. Nonostante i segnali “dovish” di Trump, il mercato resta cauto sulla portata probabile dei tagli dei tassi nella prima metà del 2026. La scorsa settimana, il maggior deflusso giornaliero dai prodotti BTC è stato di 486 milioni di dollari martedì, seguito da quasi 400 milioni giovedì e quasi 250 milioni venerdì. Il momentum rimane sfavorevole per le criptovalute.

Bitcoin e Ethereum – Grafico giornaliero (D1)

Bitcoin sta trattando vicino alla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50) sul timeframe giornaliero. Il 27 ottobre 2025 e il 5 gennaio 2026 questa media mobile ha agito come forte livello di resistenza. Una discesa verso 89.000 dollari potrebbe innescare un nuovo impulso ribassista, mentre un rally verso 95.000 aprirebbe la strada a guadagni più consistenti, potenzialmente sostenuti da acquisti forzati dei market maker legati al posizionamento gamma (gamma negativa).

Fonte: xStation5

Ethereum sta negoziando all’interno di un triangolo simmetrico, una formazione che solitamente indica la continuazione del trend dominante (attualmente ribassista). Allo stesso tempo, l’azione dei prezzi sta registrando minimi crescenti. Una discesa sotto i 3.000 dollari potrebbe riattivare la pressione ribassista e generare un impulso negativo, mentre un movimento oltre i 3.300 dollari aumenterebbe le probabilità di un breakout rialzista dal triangolo. Questo setup suggerisce che la fase di consolidamento e di bassa volatilità potrebbe avvicinarsi gradualmente alla conclusione.

Fonte: xStation5