Bitcoin perde il 3,5% cancellando i guadagni alimentati dall'annuncio di Trump sulla riserva di criptovalute 📉

Le criptovalute stanno vivendo un'altra sessione di ribasso oggi, dopo la vendita generalizzata dei mercati di ieri. La riserva di criptovalute annunciata da Donald Trump, che include Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple e Solana, non è riuscita a invertire in modo sostenibile il sentiment del mercato. Bitcoin è in calo di oltre il 3,5%, mentre Cardano e Ripple sono scesi del 5% e 8%, rispettivamente. Anche Ethereum sta perdendo quasi il 3%. La bassa domanda di ETF e la capitolazione tra i detentori di Bitcoin a breve termine—che ora registrano una perdita media dell'8%—continuano a pesare sul mercato. Più importante ancora, l'attuale ambiente di mercato non è favorevole a un rally sostenuto delle criptovalute. Gli indici di Wall Street hanno avuto giorni difficili, con la sessione di ieri dell'S&P 500 che ha segnato la più debole dell'anno.

I mercati sono sempre più preoccupati su come Bitcoin reagirebbe a una potenziale rallentamento economico degli Stati Uniti, soprattutto considerando le crescenti aspettative di inflazione. La vendita più ampia degli asset legati al "Trump Trade" e del settore tecnologico ha anche messo sotto pressione gli asset più rischiosi come Bitcoin e altcoin.

Gli investitori stanno ora valutando seriamente i più deboli dati economici recenti degli Stati Uniti, incluso il rapporto ISM Manufacturing di ieri, che ha mostrato un forte aumento nella componente dei prezzi insieme a un calo degli ordini e dell'occupazione. Se il sentiment "risk-off" continua questa settimana, potremmo vedere Bitcoin testare i recenti minimi intorno ai 78.000$, con una possibile discesa verso l'intervallo 72.500$ - 73.000$, dove i dati di Glassnode suggeriscono un accumulo di volume più forte. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Bitcoin (Intervallo D1)

Bitcoin è scivolato di nuovo sotto il supporto chiave al livello dell'EMA200 (la linea rossa), segnalando una potenziale ulteriore pressione sul mercato delle criptovalute. Fonte: xStation5 Le sessioni recenti hanno visto significativi deflussi di BTC dagli ETF, in particolare dall'IBIT di BlackRock. I minori afflussi di capitali negli ETF cripto pongono il mercato in una posizione difficile, soprattutto considerando che il bull run delle criptovalute dura ormai da oltre 12 mesi, con uno dei suoi principali catalizzatori rappresentato dal lancio degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Tuttavia, nonostante il calo del 30% di Bitcoin dai suoi massimi di dicembre, le riserve totali di BTC negli ETF non hanno visto una riduzione drammatica, suggerendo che le riserve complessive rimangono relativamente stabili nonostante la recente vendita. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

