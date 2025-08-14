Notizie del mattino (14.08.2025)

I futures sugli indici statunitensi sono in calo nelle contrattazioni pre-market, con un tono altrettanto debole osservato in Europa.

Le azioni Cisco (CSCO.US) sono rimaste pressoché invariate dopo i risultati trimestrali sostenuti dall’IA, che hanno mostrato un aumento dei ricavi dell’8% su base annua e margini in miglioramento.

Oggi l’attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati sul PIL e sulla produzione industriale del Regno Unito ( ore 7:00 CET ), alle stime sul PIL dell’Eurozona ( ore 10:00 CET ), all’indice dei prezzi alla produzione (PPI) e alle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti ( ore 13:30 CET ), e alla variazione delle scorte di gas naturale USA ( ore 15:30 CET ).

), alle stime sul PIL dell’Eurozona ( ), all’indice dei prezzi alla produzione (PPI) e alle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti ( ), e alla variazione delle scorte di gas naturale USA ( ). Alle ore 9:00 CET , la banca centrale norvegese annuncerà la decisione sui tassi di interesse, con previsioni che indicano il mantenimento dell’attuale livello al 4,25%.

, la banca centrale norvegese annuncerà la decisione sui tassi di interesse, con previsioni che indicano il mantenimento dell’attuale livello al 4,25%. Il dollaro australiano è salito leggermente dopo i dati sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, in linea con le previsioni e leggermente inferiore al 4,3% precedente. L’occupazione è aumentata di 24,5 mila unità, a fronte di attese di +25 mila e di un precedente incremento di 2 mila, mentre il tasso di partecipazione è sceso lievemente al 67,0% rispetto alla stima e al dato precedente del 67,1%.

Gli indici asiatici hanno chiuso per lo più in calo, con i futures sul Nikkei e quelli di riferimento cinesi entrambi in flessione di quasi l’1%.

Il dollaro USA è leggermente più debole oggi, mentre i metalli preziosi registrano modesti rialzi, con l’oro che scambia intorno a 3.358 USD.

I futures sul gas naturale salgono dello 0,7%, proseguendo il rimbalzo di ieri dopo forti ribassi. Il petrolio greggio è in lieve calo.

Il sentiment nel mercato delle criptovalute rimane molto ottimistico. Ethereum è salito a 4.740 USD, avvicinandosi ai massimi storici, mentre Bitcoin scambia intorno a 122.000 USD.

Ieri, le azioni della piattaforma di scambio di criptovalute Bullish (BLSH.US) sono quasi raddoppiate nel primo giorno di negoziazione dopo la sua IPO. La società si concentra sul servizio a istituzioni e grandi clienti nel mercato cripto.

Goldman Sachs prevede tre tagli dei tassi di 25 punti base negli Stati Uniti quest’anno — a settembre, ottobre e dicembre — seguiti da altri due tagli di 25 punti base nel 2026, portando il tasso di riferimento USA in un intervallo target del 3,00–3,25%.

