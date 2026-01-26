Bitcoin scivola di nuovo a $ 87.000 📉 Segnale di mercato ribassista?

Il Bitcoin scivola verso l’area degli 87.000 dollari oggi, dopo liquidazioni per centinaia di milioni di dollari, mentre gli ETF hanno registrato la scorsa settimana il più grande deflusso settimanale dal novembre 2025 — 1,73 miliardi di dollari in totale. Si tratta di un netto ribaltamento rispetto alla settimana terminata il 17 gennaio, quando i fondi crypto avevano registrato oltre 2,17 miliardi di dollari di afflussi. Questa volta, solo Ethereum ha registrato circa 630 milioni di dollari di deflussi (il secondo più grande deflusso settimanale mai registrato). Finora, le principali eccezioni sono state gli ETF legati a Solana (circa +17 milioni di dollari) e Chainlink (quasi +4 milioni di dollari). Il tono del mercato è chiaramente “risk-off”: l’ampiezza dei deflussi suggerisce che la fiducia degli investitori non si è ancora pienamente ripresa dagli shock precedenti, mentre il contesto macro continua a pesare sul settore. Secondo CoinShares, la maggior parte della pressione di vendita proviene da investitori basati negli Stati Uniti. Il sentimento fragile persiste dall’“flash crash” di ottobre 2025. I ribassi sono stati determinati, tra gli altri fattori, da: Aspettative più deboli sui tagli dei tassi della Fed : i mercati prezzano una probabilità molto bassa di un taglio (circa il 3% secondo lo strumento CME FedWatch).

Mancanza di un rimbalzo sostenuto dopo il calo di ottobre , che mantiene prudenti le strategie di trend-following e di gestione del rischio.

Delusione per la narrativa del “hedge contro la svalutazione”: nonostante grandi deficit e un debito pubblico in crescita, le criptovalute non hanno recuperato in modo convincente il loro ruolo di protezione contro la svalutazione monetaria, spingendo alcuni investitori a ridurre l’esposizione nel breve termine. Il mercato è ancora alla ricerca di un catalizzatore — e non riuscendo a trovarne uno. A meno che le aspettative macro non cambino, la momentum dei prezzi migliori o le crypto non ricostruiscano una narrativa solida, la pressione sui flussi dei fondi potrebbe persistere, aumentando il rischio di una fase ribassista più profonda. Flussi ETF

Analizzando i recenti flussi dei fondi crypto, le ultime cinque sessioni mostrano chiaramente deflussi su ETH, suggerendo una riduzione dell’attività dei fondi e un calo della domanda retail — non solo per Ethereum, ma anche per Bitcoin. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Grafico Bitcoin ed Ethereum (intervallo D1) Bitcoin è attualmente in calo di oltre il 30% dal suo massimo storico, mentre Ethereum è sceso di oltre il 50%. L’RSI di BTC si attesta a 41, ancora relativamente lontano dai livelli di “iper-venduto” tipici dopo eventi di grande capitolazione; Ethereum mostra una configurazione simile — nonostante il forte calo, non ci sono ancora segnali chiari di capitolazione. I livelli chiave di riferimento on-chain per Bitcoin includono attualmente: $96,5k — costo medio dei possessori a breve termine

$87,5k — media degli investitori attivi

$81k — True Market Mean (benchmark ciclico)

$56k — Realized Price (benchmark ciclico) Il True Market Mean rappresenta un livello medio più “realistico” a livello di mercato, riflettendo spesso la parte della supply attivamente scambiata, mentre il Realized Price indica il costo medio dell’intero mercato BTC — un classico benchmark ciclico. Storicamente, Bitcoin ha trattato sotto il Realized Price durante i principali mercati ribassisti, inclusi quelli del 2020 e del 2022. Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.