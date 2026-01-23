BOJ: Tassi Fermi e Calo Inflazione

Punti chiave BoJ a tassi fermo allo 0,75%

Inflazione Giappone cala al 2,1%

Intel crolla del -10% dopo la trimestrale

Bank of Japan lascia i tassi fermi mentre si rileva un forte calo dell'inflazione. Nella serata di ieri la trimestrale di Intel affossa il titolo con un -10%. BOJ a Tassi Fermi. Crolla l'Inflazione La Bank of Japan lascia i tassi fermi allo 0,75% mentre esce l'inflazione che cala fortemente e passa dal 2,9% al 2,1%. I tassi rimangono fermi di fronte ad una situazione economica stabile con un outlook sull'inflazione che vede il 2% come obiettivo per il 2026, in piena linea con i target della banca centrale. Nel report di politica monetaria si menziona il rischio derivante dal mercato dei cambi che potrebbe influire direttamente sull'andamento dell'economia giapponese, il riferimento al cambio UsdJpy é ovvio. In sostanza nulla di nuovo, le prioritá rimangono sempre le stesse, ossia l'inflazione e gli sviluppi dell'economia domestica inclusi i tassi di cambio. La reazione del mercato non é particolarmente incisiva, con il Nikkei che rimane sostanzialmente sui livelli visti nelle scorse giornate con una dinamica settimanale ancora non definita dal punto di vista della direzionalitá, mentre il cambio UsdJpy rimane ancora a ridosso dei 159 senza vedere movimenti importanti. Intel, trimestrale affonda il titolo Intel segna oltre un -10% dopo l'uscita della trimestrale. che ha visto ricavi a 13,7 miliardi di dollari, in calo del -4% rispetto lo scorso anno ma che battono le stime che prevedevano 13,4 miliardi di dollari di ricavi. La guidance peggiora con ricavi previsti per Q1 2026 tra 11,7-12,7 miliardi di dollari, una media di 12,2 miliardi di dollari contro le precedenti stime di 12,5 miliardi di dollari. Eps atteso per Q1 a 0 contro 0,05 dollari delle stime. Buona la performance del comparto data center che registra un aumento del fatturato del 9% annuale contro il cloud computing che invece vede ricavi in calo del -7% su base annua. Una trimestrale non brillante per Intel che vede una guidance in peggioramento, il comparto cloud-computing peggiora mentre si salva lato data center. Il titolo crolla dopo la trimestrale, un'ottima occasione per gli investitori per scaricare il titolo dopo la performance assolutamente anomala vista nelle ultime settimane, parliamo di oltre un +50% nelle ultime 4 settimane, a partire dalla settimana di Natale.



Il Ribasso in afterhours di Intel dopo la trimestrale - Fonte: TradingView

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.