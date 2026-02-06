Briefing geopolitico (06.02.2026): l'Iran è ancora un fattore di rischio?

La situazione attorno alla Repubblica Islamica dell’Iran rimane grave e instabile. L’aumento dell’attività militare da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati indica un possibile scenario di significativa escalation nella regione. Il mercato sembra sottovalutare il rischio di un’escalation.

Negli ultimi giorni è stato formalmente confermato che le delegazioni di Iran e Stati Uniti stanno proseguendo i colloqui diplomatici in Oman, inclusi i negoziati sul programma nucleare. L'Iran continua a mantenere la propria politica di arricchimento dell'uranio, ritenuta inaccettabile dagli Stati Uniti. Nonostante le trattative in corso, gli USA stanno accelerando il ridispiegamento di unità nella regione dello Stretto di Hormuz, segnalando chiaramente che i negoziati potrebbero essere soltanto una tattica dilatoria. Secondo l'Associated Press, la delegazione americana ha lasciato il tavolo dei negoziati senza alcun accordo costruttivo. L'obiettivo finale degli Stati Uniti e le modalità di attuazione restano sconosciuti.

Parallelamente, sono in corso esecuzioni confermate di un numero non specificato di manifestanti detenuti, nonostante gli espliciti avvertimenti di Donald Trump affinché tali repressioni venissero evitate.

Oltre alle forze statunitensi, negli ultimi giorni sono stati osservati ulteriori dispiegamenti da parte di Paesi europei. Questa volta i movimenti riguardano il territorio di Cipro , dove sono apparse risorse della Royal Air Force . Queste basi ospitano una presenza permanente di caccia da combattimento, aerei da trasporto e aerocisterne per il rifornimento in volo, già utilizzati in passato in operazioni regionali. Storicamente, la base RAF di Akrotiri ha svolto il ruolo di punto di partenza per missioni sul Medio Oriente e sul Mediterraneo orientale durante precedenti fasi di escalation.

Operazioni simili di trasporto e combattimento da Cipro si sono verificate anche in contesti di conflitto precedenti. Tuttavia, un'ulteriore intensificazione di queste attività potrebbe essere interpretata come un segnale di preoccupazione europea per una possibile estensione del conflitto oltre il tradizionale teatro mediorientale.

Secondo fonti disponibili, elementi del 160th SOAR , noti come i “Night Stalkers” — la stessa unità aerea responsabile dell’operazione di cattura di Nicolás Maduro in Venezuela — sarebbero stati dispiegati in Europa.

Le informazioni open source indicano un forte aumento dei voli di trasporto statunitensi verso il Medio Oriente. Dall'inizio dell'anno sono già stati effettuati oltre 120 voli di trasporto .

In uno scenario del genere, il regime potrebbe essere spinto a una lotta per la sopravvivenza, impiegando tutti i mezzi disponibili, in primo luogo missili balistici, droni e cellule residue di organizzazioni terroristiche nella regione e oltre. Kamil Szczepański

Junior Financial Markets Analyst, XTB

