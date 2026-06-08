Calendario economico: cosa influenza i mercati questa mattina❓

I mercati iniziano la nuova settimana sotto una duplice pressione: da un lato l’escalation del conflitto tra Iran e Israele, dall’altro il cambio di tono della Federal Reserve, passata dall’ipotesi di un allentamento della politica monetaria alla possibilità di ulteriori rialzi dei tassi. Questa combinazione ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio e provocato forti vendite nel settore tecnologico. Calendario di oggi e dei principali appuntamenti della settimana. Mercoledì CPI e giovedì BCE: i driver chiave della settimana La pubblicazione dell’inflazione USA (CPI) mercoledì e la decisione della BCE giovedì rappresentano gli eventi principali della settimana. Insieme a eventuali nuove escalation geopolitiche, determineranno il tono dei mercati nelle prossime settimane. Si prospetta una settimana particolarmente intensa, soprattutto per il settore tecnologico. Cosa sta muovendo i mercati questa mattina Escalation in Medio Oriente

L’Iran ha lanciato missili verso Israele per la prima volta nelle ultime quattro settimane; Israele ha risposto colpendo circa 10 obiettivi militari, incluso il complesso petrolchimico di Karoon in Khuzestan. Lo Stretto di Hormuz resta di fatto chiuso: la produzione OPEC+ è scesa a 33,19 milioni di barili/giorno rispetto ai 42,77 milioni di febbraio.

Risultato: WTI +4,93% (~94,63$), Brent +5,04% (~97,60$), massimo rialzo giornaliero da mesi. Fed di nuovo orientata ai rialzi Il dato NFP di venerdì (+172.000, terzo mese consecutivo solido), combinato con lo shock energetico, ha spinto la probabilità di un rialzo Fed entro fine anno sopra il 70%. Goldman Sachs ha posticipato i primi tagli al 2027 e il mercato sta prezzando circa 30 punti base di stretta. Nel pomeriggio sono attesi i dati della NY Fed sulle aspettative di inflazione: un aumento delle aspettative a 3 e 5 anni potrebbe rafforzare ulteriormente lo scenario restrittivo. Apertura mercati europei – DE40 e EU50 in rosso I futures erano già in calo di circa l’1% prima dell’apertura. All’avvio: DE40 -0,75% a 24.411 punti

EU50 -0,70% a 5.972 punti Ulteriore pressione dai dati tedeschi: gli ordini industriali di aprile -3,8% m/m (atteso -2,0%), dopo il +4,5% di marzo, confermando la natura “one-off” del rimbalzo precedente. Titoli con maggiore volatilità Il settore tecnologico resta al centro delle vendite dopo la sessione “rossa” di Wall Street: Semiconduttori: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AMAT -9,71%, NVDA -6,2%

Big Tech: META -5,51%, MSFT -2,66%, AVGO -7,92% Rotazione difensiva evidente:

UNP +13,19%, WMT +4,09%, JNJ +2,02%, KO +3,46% In Asia: KOSPI -5% dopo circuit breaker (picco -8%), Nikkei -3,7%, TSMC -2,1%. Valute e metalli DXY intorno a 100, ai massimi da due mesi.

EUR/USD 1,1516, USD/JPY sopra 160 con yen indebolito nonostante interventi BoJ. Oro -0,51% a 4.296$, argento -1,67%: la forza dei tassi reali sta prevalendo sul ruolo di bene rifugio. Rimbalzo Bitcoin Dopo il calo sotto i 60.000$ (peggior settimana dalla crisi FTX), Bitcoin recupera a circa 62.900$ (+2,03%).

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