Calendario economico: dati macro USA e risultati delle Big Tech 🔎

Mercoledì il calendario economico è ricco di importanti dati macroeconomici statunitensi e delle trimestrali di alcune delle principali società americane. I principali catalizzatori per i mercati saranno il rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato, l'indice ISM dei servizi e il Quarterly Refunding Announcement del Tesoro USA, che illustra i piani del governo in materia di emissioni di debito e riacquisto di titoli. A Wall Street, l'attenzione degli investitori sarà rivolta ai risultati di Walt Disney, Eli Lilly, Uber e AppLovin. Calendario macroeconomico (orario CET) 14:15 CET – Pubblicazione del rapporto ADP sull'occupazione negli Stati Uniti. Il consenso prevede un aumento dell'occupazione nel settore privato di 70.000-75.000 unità , rispetto alle 98.000 del mese precedente.

– Pubblicazione del rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti. Il consenso prevede un aumento dell'occupazione nel settore privato di , rispetto alle del mese precedente. 14:30 CET – Il Tesoro statunitense pubblicherà il Quarterly Refunding Announcement . Seguiranno, alle 17:00 CET , i dettagli sulle prossime aste dei Treasury a 3, 10 e 30 anni e sul programma di riacquisto del debito.

– Il Tesoro statunitense pubblicherà il . Seguiranno, alle , i dettagli sulle prossime aste dei Treasury a e sul programma di riacquisto del debito. 16:00 CET – Pubblicazione dell' ISM Services Index degli Stati Uniti, insieme alle componenti relative ai prezzi pagati e all'occupazione. Il mercato si attende un valore dell'indice principale pari a 54,5 punti .

– Pubblicazione dell' degli Stati Uniti, insieme alle componenti relative ai prezzi pagati e all'occupazione. Il mercato si attende un valore dell'indice principale pari a . 16:30 CET – L' EIA diffonderà il consueto rapporto settimanale sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti.

– L' diffonderà il consueto rapporto settimanale sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti. Nel corso della giornata sono inoltre previsti gli interventi dei membri della Federal Reserve Lisa Cook e Mary Daly. In precedenza, durante la sessione europea, saranno pubblicati i dati definitivi dei PMI dei servizi dell'Eurozona e del Regno Unito. Nel frattempo, la Reserve Bank of India ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 5,25%. Trimestrali USA Walt Disney pubblicherà i risultati del terzo trimestre fiscale 2026 . Gli investitori seguiranno con particolare attenzione l'andamento della divisione streaming e i ricavi dei parchi a tema.

pubblicherà i risultati del . Gli investitori seguiranno con particolare attenzione l'andamento della divisione streaming e i ricavi dei parchi a tema. Eli Lilly presenterà i risultati del secondo trimestre , con il mercato concentrato sulle vendite dei farmaci GLP-1 e sui piani di espansione della capacità produttiva.

presenterà i risultati del , con il mercato concentrato sulle vendite dei farmaci e sui piani di espansione della capacità produttiva. Uber diffonderà i conti del secondo trimestre , con focus sulla crescita delle gross bookings nei segmenti Mobility e Delivery .

diffonderà i conti del , con focus sulla crescita delle nei segmenti e . AppLovin presenterà i risultati della propria piattaforma pubblicitaria basata sull'intelligenza artificiale.

presenterà i risultati della propria piattaforma pubblicitaria basata sull'intelligenza artificiale. Pubblicheranno inoltre i conti Western Digital e SanDisk, offrendo indicazioni sull'andamento della domanda di memorie NAND e sugli investimenti nei data center dedicati all'intelligenza artificiale.

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