Calendario economico: dati USA distorti dalla chiusura del governo

Punti chiave Inflazione francese sotto le attese: l’IPC annuale è sceso allo 0,3% rispetto al previsto 0,6%, segnalando un netto rallentamento delle pressioni sui prezzi nella seconda economia più grande dell’Eurozona.

Blackout dei dati USA: l’attuale shutdown del governo ha bloccato le operazioni del BLS, causando il rinvio ufficiale del report sui Non-Farm Payrolls previsto per questo venerdì.

Focus sulle aziende: i mercati attendono i risultati di AMD stasera, con il produttore di chip che dovrebbe registrare un aumento dei ricavi del 27% a 9,67 miliardi di dollari, spinto dalle elevate aspettative legate all’IA.

Il calendario macroeconomico globale per le sessioni europee e nordamericane è relativamente leggero, dopo le importanti pubblicazioni precedenti. I mercati hanno già digerito la decisione della Reserve Bank of Australia di aumentare i tassi di interesse, una mossa che ha smentito le previsioni di diverse banche d’investimento, le quali si aspettavano che la RBA mantenesse i tassi stabili più a lungo. Nel frattempo, i dati sull’inflazione in Francia continuano a sorprendere al ribasso. L’IPC annuale francese è rallentato allo 0,3% su base annua, mancando il consensus dello 0,6% e segnando un significativo raffreddamento rispetto allo 0,8% precedente. Su base mensile, i prezzi sono scesi di un netto 0,3%. L’attenzione principale dei partecipanti al mercato questa settimana rimane sul blocco operativo a Washington. L’attuale shutdown del governo statunitense ha chiuso le principali agenzie federali, incluso il Bureau of Labor Statistics (BLS). Di conseguenza, il tanto atteso report sui Non-Farm Payrolls (NFP), originariamente previsto per questo venerdì, è stato ufficialmente rinviato. In assenza dei principali dati sull’occupazione negli USA, l’agenda odierna si concentra sulla retorica delle banche centrali, sui dati privati delle scorte e sull’aggiornamento del mercato del lavoro in Nuova Zelanda. Gli investitori rimangono inoltre concentrati sul ciclo degli utili aziendali, con AMD pronta a pubblicare i risultati dopo la chiusura di New York. Calendario Economico (orari CET)

14:00 – Intervento di Barkin (Fed) 15:40 – Intervento di Bowman (Fed) 22:40 – API Weekly Crude Oil Stock Report 22:45 – Dati sul mercato del lavoro in Nuova Zelanda (Q4): Variazione dell’occupazione: Prev. 0,5% t/t; Prec. 0,5% t/t

Labor Cost Index: Prev. 0,3% t/t; Prec. 0,0% t/t

Tasso di disoccupazione: Prev. 5,3%; Prec. 5,3% 23:00 – Australia Services PMI: Prev. 56; Prec. 51,1 Utili Aziendali AMD (AMD.US) – Dopo la chiusura del mercato

Merck (MRK.US) – Pre-market

PepsiCo (PEP.US) – Pre-market

Pfizer (PFE.US) – Pre-market Si prevede che AMD registri ricavi per 9,67 miliardi di dollari, pari a un incremento del 27% su base annua. Se l’azienda raggiungerà questi obiettivi, confermerebbe lo slancio del terzo trimestre, in cui i ricavi avevano superato il consensus del 5%. L’EPS consensus è pari a 1,32 dollari. Storicamente, AMD ha mostrato una moderata sovraperformance, superando le stime dei ricavi di una media di poco più del 2% negli ultimi otto trimestri.

