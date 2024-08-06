Calendario economico: gli utili trimestrali tornano sotto i riflettori

I futures puntano a un'apertura più alta della sessione cash odierna in Europa

I risultati di Super Micro Computer e Uber Technologies al centro dell'attenzione

Dopo il crollo di lunedì del Nikkei giapponese, oggi è stato un caso di studio di una "svolta a 360 gradi". Il Nikkei 225 è salito alle stelle non appena ha aperto il mercato azionario, tanto che è stata annunciata una pausa di negoziazione dopo l'impennata iniziale dei future. Intraday, l'indice ha guadagnato oltre il 10,24%. Lo yen è sceso e il tasso di cambio USD/JPY è salito a circa 146,00.

L'evento più importante della giornata nei mercati APAC è stata la decisione della RBA sui tassi di interesse. Come previsto, la Banca d'Australia ha mantenuto i tassi invariati al 4,35%. La banca ha ribadito il suo commento sulla persistenza dell'inflazione e ha aggiunto che tutte le opzioni nell'ambito del mandato causale della banca sono sul tavolo in una futura riunione del Consiglio. L'AUD sta attualmente guidando i guadagni nell'ampio mercato FX.

Non sono previste letture di dati macro importanti per la sessione odierna. L'attenzione degli investitori si sposterà quindi sulla pubblicazione dei dati trimestrali delle aziende.

Calendario macro e programma di pubblicazione degli utili: