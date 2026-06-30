Calendario economico: i mercati attendono i dati JOLTS e la fiducia dei consumatori negli USA, nonché i risultati di Nike

Le prime pubblicazioni della giornata hanno mostrato un’attività più solida in Cina e un quadro misto in Europa. L’attenzione si è concentrata soprattutto sul PIL del Regno Unito, leggermente inferiore alle attese, sulle vendite al dettaglio in Germania, che hanno sorpreso al rialzo, e sull’inflazione preliminare francese, risultata più debole del previsto. I mercati restano inoltre in attesa dei dati sull’inflazione tedesca. Sul mercato FX, saranno importanti anche i discorsi dei membri della BCE, che potrebbero influenzare le aspettative sul percorso dei tassi. I principali dati della giornata arriveranno dagli Stati Uniti nel pomeriggio: gli investitori seguiranno il report JOLTS e l’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board, che potrebbero influenzare il dollaro USA, i rendimenti obbligazionari e il sentiment di Wall Street. Calendario macroeconomico (orari CET) 04:30 CET – Australia: Credito al settore privato MoM reale: 0,7% | atteso: 0,6% | precedente: 0,7% 04:30 CET – Australia: Credito immobiliare MoM reale: 0,5% | atteso: 0,6% | precedente: 0,6% 04:30 CET – Cina: PMI manifatturiero NBS reale: 50,3 | atteso: 50,0 | precedente: 50,1 04:30 CET – Cina: PMI non manifatturiero NBS reale: 50,2 | atteso: 50,1 | precedente: 49,9 04:30 CET – Cina: PMI composito reale: 50,6 | precedente: 50,5 07:00 CET – Giappone: Ordini edilizi YoY reale: 3,8% | atteso: 3,1% | precedente: 11,4% 08:00 CET – Regno Unito: PIL YoY reale: 0,9% | atteso: 1,1% | precedente: 1,1% 08:00 CET – Regno Unito: PIL QoQ reale: 0,6% | atteso: 0,6% | precedente: 0,6% 08:00 CET – Germania: Vendite al dettaglio YoY reale: 1,8% | atteso: 0,0% | precedente: -0,3% 08:00 CET – Germania: Vendite al dettaglio MoM reale: 1,1% | atteso: 0,0% | precedente: -0,3% 08:00 CET – Germania: Prezzi import MoM reale: 0,7% | atteso: 0,4% | precedente: 1,2% 08:00 CET – Regno Unito: Conto corrente reale: -22,13 mld GBP | atteso: -21,3 mld GBP | precedente: -18,39 mld GBP 08:00 CET – Regno Unito: Investimenti aziendali QoQ reale: 0,9% | atteso: 0,7% | precedente: 0,7% 08:45 CET – Francia: CPI preliminare YoY reale: 1,8% | atteso: 2,0% | precedente: 2,4% 08:45 CET – Francia: CPI preliminare MoM reale: -0,2% | atteso: 0,0% | precedente: 0,1% 08:45 CET – Francia: HICP preliminare YoY reale: 0,0% | atteso: 0,1% | precedente: 0,1% 09:00 CET – Svizzera: Indicatore KOF atteso: 99,0 | precedente: 98,0 09:40 CET – BCE: discorso di Luis de Guindos 09:55 CET – Germania: Variazione disoccupazione reale: 6,3k | atteso: 6,3k | precedente: 6,5k 09:55 CET – Germania: Tasso di disoccupazione reale: 6,5% | atteso: 6,3% | precedente: 6,3% 11:00 CET – Italia: CPI preliminare YoY atteso: 3,2% | precedente: 3,2% 11:00 CET – Italia: HICP preliminare YoY atteso: 3,2% | precedente: 3,2% 11:40 CET – BCE: Isabel Schnabel parla 12:15 CET – BCE: Philip Lane parla 13:30 CET – BCE: Philip Lane parla 14:00 CET – Germania: HICP preliminare YoY atteso: 2,5% | precedente: 2,7% 14:00 CET – Germania: CPI YoY atteso: 2,6% | precedente: 2,6% 14:00 CET – Germania: HICP MoM atteso: 0,1% | precedente: -0,1% 14:00 CET – Germania: CPI MoM atteso: 0,0% | precedente: -0,2% 14:30 CET – Canada: PIL MoM atteso: -0,1% | precedente: 0,4% 16:00 CET – USA: S&P/Case-Shiller Home Price Index YoY atteso: 0,9% | precedente: 0,8% 16:00 CET – USA: FHFA House Price Index MoM atteso: 1,7% | precedente: 1,7% 16:30 CET – USA: intervento di Christopher Waller (Fed) 16:45 CET – USA: Chicago PMI atteso: 55,1 | precedente: 62,7 17:00 CET – USA: JOLTS Job Openings atteso: 7,29 mln | precedente: 7,61 mln 20:00 CET – USA: Conference Board Consumer Confidence atteso: 94,4 | precedente: 93,1 Dopo la sessione USA – risultati trimestrali Nike (NKE.US) EUR/USD (timeframe D1) Fonte: xStation5

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