Calendario economico: il Festival della Banca Centrale è nel pieno del suo svolgimento

Il “festival” delle banche centrali è in pieno svolgimento. Questa settimana è stata dominata fin dall’inizio dalle decisioni e dalla comunicazione delle principali autorità monetarie globali. Si è partiti con la Bank of Japan, poi i mercati hanno assimilato la riunione del FOMC e il messaggio della Federal Reserve, e oggi l’attenzione si sposta sull’Europa, dove la BCE e la Bank of England completano una sequenza particolarmente intensa di eventi chiave. Si tratta di una configurazione rara, in cui decisioni di politica monetaria provenienti da diverse grandi economie si concentrano in un arco temporale molto breve, costringendo i mercati a una continua revisione delle aspettative.
In un contesto di questo tipo, i dati macroeconomici non sono più semplici statistiche. Ogni dato su inflazione, crescita o mercato del lavoro diventa un tassello che rafforza o mette in discussione la narrativa delle banche centrali. La domanda chiave per i mercati resta se il processo disinflazionistico sia davvero stabile o se le economie stiano entrando in una fase più disomogenea, in cui crescita e dinamiche dei prezzi divergono.
Il calendario odierno è particolarmente denso in Europa, con dati su inflazione, PIL e mercato del lavoro in arrivo contemporaneamente da diverse economie, insieme alle decisioni della BCE e della Bank of England. Allo stesso tempo, i dati statunitensi continuano a fungere da riferimento globale per le aspettative sui tassi.
Calendario economico di oggi (orari CET):
07:30 – Francia
PIL destagionalizzato (t/t, Q1): 0,0% vs 0,2% / 0,2%
Spesa dei consumatori (m/m): 0,7% vs 0,6% / -1,4%
08:00 – Germania
Vendite al dettaglio (m/m): -0,5% / -0,6%
Vendite al dettaglio (a/a): 0,4% / 0,7%
Prezzi all’import (m/m): 2,5% / 0,3%
Prezzi all’import (a/a): -2,3%
08:30 – Ungheria
PIL destagionalizzato (t/t): 0,2%
PIL non destagionalizzato (a/a): 1,0% vs 0,8%
PIL destagionalizzato (a/a): 0,6%
Bilancia commerciale: 665 mln EUR
08:45 – Francia
CPI (a/a): 2,0% vs 1,7%
HICP (a/a): 2,2% vs 2,0%
CPI (m/m): 0,9% vs 1,0%
PPI (a/a): -2,4%
09:00 – Repubblica Ceca
PIL destagionalizzato (t/t): 0,5% vs 0,7%
PIL destagionalizzato (a/a): 2,5% vs 2,7%
09:00 – Spagna
PIL (t/t): 0,5% vs 0,8%
PIL (a/a): 2,7% vs 2,7%
09:00 – Svizzera
Indice KOF: 96 vs 96,1
09:00 – Turchia
Bilancia commerciale: -9,03 mld USD
09:30 – Polonia
CPI (a/a): 2,9% vs 3,0%
CPI (m/m): 0,4% vs 1,1%
09:55 – Germania
Tasso di disoccupazione: 6,3% in linea con le attese
10:00 – Germania
PIL (t/t): 0,2% vs 0,3%
PIL (a/a): 0,4% vs 0,6%
10:00 – Italia
PIL (t/t): 0,1% vs 0,3%
PIL (a/a): 0,6% vs 0,8%
Tasso di disoccupazione: 5,3%
Area Euro – dati principali (11:00)
Inflazione HICP (a/a): 2,9% vs 2,6%
HICP core (a/a): 2,3% vs 2,3%
PIL (t/t): 0,2% vs 0,2%
PIL (a/a): 0,8% vs 1,2%
Tasso di disoccupazione: 6,2%
14:15 – BCE
Tasso di rifinanziamento: 2,15% (invariato)
Tasso sui depositi: 2,00% (invariato)
14:45 / 16:15
Conferenza stampa BCE
Intervento di Christine Lagarde
Regno Unito – BoE (13:00)
Tasso di interesse: 3,75% (invariato)
Stati Uniti – dati principali
14:30
Spesa dei consumatori: 0,9% vs 0,5%
PCE core (a/a): 3,2% vs 3,0%
PIL (annualizzato): 2,3% vs 0,5%
Deflatore PIL: 3,8% vs 3,7%
PCE core (t/t): 4,1% vs 2,7%
Reddito: 0,3%
Richieste di sussidio di disoccupazione: 214k
ECI: 0,8% vs 0,7%
15:45
PMI Chicago: 53 vs 52,8
16:00
Leading indicators: -0,1%
16:30
Variazione scorte gas naturale: 83 mld vs 103 mld
⏰L'indice US500 si avvicina ai massimi storici in vista della riunione della Fed
Notizie del mattino: una raffica di decisioni da parte della Fed e della BoC, più gli utili Mag7 del primo trimestre ⚡ (29.04.2026)
Calendario economico: sotto i riflettori il rapporto sulla fiducia dei consumatori statunitensi (CB Consumer Confidence Report)
Cosa aspettarsi dai dati economici e dagli utili aziendali questa settimana? ❓
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.