Calendario economico: il Festival della Banca Centrale è nel pieno del suo svolgimento

Il “festival” delle banche centrali è in pieno svolgimento. Questa settimana è stata dominata fin dall’inizio dalle decisioni e dalla comunicazione delle principali autorità monetarie globali. Si è partiti con la Bank of Japan, poi i mercati hanno assimilato la riunione del FOMC e il messaggio della Federal Reserve, e oggi l’attenzione si sposta sull’Europa, dove la BCE e la Bank of England completano una sequenza particolarmente intensa di eventi chiave. Si tratta di una configurazione rara, in cui decisioni di politica monetaria provenienti da diverse grandi economie si concentrano in un arco temporale molto breve, costringendo i mercati a una continua revisione delle aspettative.

In un contesto di questo tipo, i dati macroeconomici non sono più semplici statistiche. Ogni dato su inflazione, crescita o mercato del lavoro diventa un tassello che rafforza o mette in discussione la narrativa delle banche centrali. La domanda chiave per i mercati resta se il processo disinflazionistico sia davvero stabile o se le economie stiano entrando in una fase più disomogenea, in cui crescita e dinamiche dei prezzi divergono.

Il calendario odierno è particolarmente denso in Europa, con dati su inflazione, PIL e mercato del lavoro in arrivo contemporaneamente da diverse economie, insieme alle decisioni della BCE e della Bank of England. Allo stesso tempo, i dati statunitensi continuano a fungere da riferimento globale per le aspettative sui tassi.

Calendario economico di oggi (orari CET):

07:30 – Francia

PIL destagionalizzato (t/t, Q1): 0,0% vs 0,2% / 0,2%

Spesa dei consumatori (m/m): 0,7% vs 0,6% / -1,4%

08:00 – Germania

Vendite al dettaglio (m/m): -0,5% / -0,6%

Vendite al dettaglio (a/a): 0,4% / 0,7%

Prezzi all’import (m/m): 2,5% / 0,3%

Prezzi all’import (a/a): -2,3%

08:30 – Ungheria

PIL destagionalizzato (t/t): 0,2%

PIL non destagionalizzato (a/a): 1,0% vs 0,8%

PIL destagionalizzato (a/a): 0,6%

Bilancia commerciale: 665 mln EUR

08:45 – Francia

CPI (a/a): 2,0% vs 1,7%

HICP (a/a): 2,2% vs 2,0%

CPI (m/m): 0,9% vs 1,0%

PPI (a/a): -2,4%

09:00 – Repubblica Ceca

PIL destagionalizzato (t/t): 0,5% vs 0,7%

PIL destagionalizzato (a/a): 2,5% vs 2,7%

09:00 – Spagna

PIL (t/t): 0,5% vs 0,8%

PIL (a/a): 2,7% vs 2,7%

09:00 – Svizzera

Indice KOF: 96 vs 96,1

09:00 – Turchia

Bilancia commerciale: -9,03 mld USD

09:30 – Polonia

CPI (a/a): 2,9% vs 3,0%

CPI (m/m): 0,4% vs 1,1%

09:55 – Germania

Tasso di disoccupazione: 6,3% in linea con le attese

10:00 – Germania

PIL (t/t): 0,2% vs 0,3%

PIL (a/a): 0,4% vs 0,6%

10:00 – Italia

PIL (t/t): 0,1% vs 0,3%

PIL (a/a): 0,6% vs 0,8%

Tasso di disoccupazione: 5,3%

Area Euro – dati principali (11:00)

Inflazione HICP (a/a): 2,9% vs 2,6%

HICP core (a/a): 2,3% vs 2,3%

PIL (t/t): 0,2% vs 0,2%

PIL (a/a): 0,8% vs 1,2%

Tasso di disoccupazione: 6,2%

14:15 – BCE

Tasso di rifinanziamento: 2,15% (invariato)

Tasso sui depositi: 2,00% (invariato)

14:45 / 16:15

Conferenza stampa BCE

Intervento di Christine Lagarde

Regno Unito – BoE (13:00)

Tasso di interesse: 3,75% (invariato)

Stati Uniti – dati principali

14:30

Spesa dei consumatori: 0,9% vs 0,5%

PCE core (a/a): 3,2% vs 3,0%

PIL (annualizzato): 2,3% vs 0,5%

Deflatore PIL: 3,8% vs 3,7%

PCE core (t/t): 4,1% vs 2,7%

Reddito: 0,3%

Richieste di sussidio di disoccupazione: 214k

ECI: 0,8% vs 0,7%

15:45

PMI Chicago: 53 vs 52,8

16:00

Leading indicators: -0,1%

16:30

Variazione scorte gas naturale: 83 mld vs 103 mld