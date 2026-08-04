Calendario economico: il rapporto JOLTS e i principali dati USA sotto i riflettori

I mercati finanziari aprono la seduta di martedì con un tono moderatamente positivo, mentre gli investitori analizzano i nuovi dati sull'inflazione provenienti dall'area Asia-Pacifico e la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime energetiche. Sebbene il calendario macroeconomico odierno sia relativamente leggero, l'attenzione dei mercati sarà rivolta soprattutto ai dati in arrivo nel pomeriggio dal Nord America. Il principale appuntamento della giornata sarà il report JOLTs sulle offerte di lavoro negli Stati Uniti, che fornirà ulteriori indicazioni sullo stato di salute del mercato del lavoro americano in vista delle future decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse. Nel frattempo, gli ordini all'industria statunitense e gli indici PMI del Canada offriranno un quadro aggiornato della dinamica del settore manifatturiero. Principali dati della sessione asiatica L'inflazione annua dei prezzi al consumo (CPI) della Corea del Sud è rallentata al 2,8% a luglio, al di sotto delle attese del mercato (3,0%) e della rilevazione precedente (3,0%). Su base mensile, il CPI sudcoreano è diminuito dello 0,2%, contro le attese del mercato, che indicavano un aumento dello 0,1%. Calendario macroeconomico 08:00 – Romania Inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) su base annua

Dato precedente: 12,05% 08:30 – Australia Indice dei prezzi delle materie prime su base annua

Dato precedente: 16,9% 10:00 – Italia Vendite al dettaglio destagionalizzate (mensili)

Attese del mercato: +0,1%

+0,1% Dato precedente: +0,2% 14:30 – Stati Uniti Bilancia commerciale

Attese del mercato: -73,1 miliardi di dollari

-73,1 miliardi di dollari Dato precedente: -77,6 miliardi di dollari 14:30 – Canada Bilancia commerciale

Attese del mercato: +3,1 miliardi di dollari canadesi

+3,1 miliardi di dollari canadesi Dato precedente: +4,24 miliardi di dollari canadesi 15:30 – Canada PMI manifatturiero

Attese del mercato: 50,5

50,5 Dato precedente: 53,0 16:00 – Stati Uniti Ordini all'industria al netto dei trasporti (dato finale, mensile) Attese del mercato: +0,6% Dato precedente: +1,8%

Ordini di beni durevoli (dato finale, mensile) Attese del mercato: +0,3% Dato precedente: -4,0%

Ordini all'industria (mensile) Attese del mercato: +0,2% Dato precedente: -1,3%

Rapporto JOLTs sulle offerte di lavoro Attese del mercato: 7,45 milioni Dato precedente: 7,594 milioni

sulle offerte di lavoro 22:40 – Stati Uniti Variazione settimanale delle scorte di petrolio greggio (API)

Attese del mercato: n.d.

n.d. Dato precedente: +3,3 milioni di barili Trimestrali in pubblicazione Prima dell'apertura di Wall Street Merck & Co.

Caterpillar

Pfizer Dopo la chiusura di Wall Street SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder

ONEOK Mercati da monitorare USD/CAD – La pubblicazione contemporanea della bilancia commerciale e del PMI manifatturiero canadese, insieme ai dati JOLTs statunitensi delle 16:00, potrebbe aumentare la volatilità sul cambio. S&P 500 (US500) – Il report JOLTs rappresenta uno dei principali catalizzatori per le aspettative sui futuri tassi della Federal Reserve. Insieme alle trimestrali di società come Caterpillar e Pfizer, potrebbe influenzare l'andamento dell'azionario statunitense. Petrolio (WTI e Brent) – Gli ordini all'industria statunitense e il dato API sulle scorte di greggio, in uscita in tarda serata, saranno osservati con attenzione per valutare le prospettive della domanda di energia nel breve termine.

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