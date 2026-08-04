Grafico del giorno: USDJPY dopo l'intervento del Giappone

Il cambio USD/JPY rimane uno dei temi principali del mercato valutario dopo la recente reazione delle autorità giapponesi al forte deprezzamento dello yen. La coppia è tornata nuovamente sotto pressione e si è avvicinata all'area di 158, scendendo al di sotto del livello di 160, più volte indicato dai funzionari del governo giapponese come una soglia da monitorare con particolare attenzione.

L'intervento sul mercato valutario ha prodotto un effetto nel breve termine. Lo yen si è rafforzato significativamente e il cambio USD/JPY si è allontanato dal livello psicologico di 160. Tuttavia, la domanda principale resta se questo movimento possa essere sostenibile nel tempo. La storia dimostra che gli interventi valutari possono essere efficaci nel limitare movimenti bruschi dei tassi di cambio, ma in assenza di un cambiamento nei fattori fondamentali alla base della debolezza di una valuta, il loro impatto tende spesso a essere limitato nel tempo.

Nel breve periodo, il cambio USD/JPY potrebbe continuare a scendere verso il livello di 157. Dal punto di vista tecnico, il mercato ha ricevuto un segnale chiaro: l'area intorno a 160 rappresenta una soglia oltre la quale le autorità giapponesi sono pronte a intervenire in modo deciso. Nel lungo periodo, tuttavia, le prospettive per lo yen rimangono complesse, poiché il principale fattore che influenza il tasso di cambio — il differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone — continua a penalizzare la valuta nipponica.

Fonte: xStation5

Fattori che stanno influenzando attualmente il cambio USD/JPY

L'intervento del Giappone ha fermato il movimento, ma non ha risolto il problema dello yen

L'evento più importante degli ultimi giorni è stata la reazione delle autorità giapponesi al progressivo indebolimento dello yen. Un movimento del cambio USD/JPY sopra quota 160 è stato considerato troppo rapido e sfavorevole, poiché aumenta la pressione su famiglie e imprese attraverso l'aumento dei costi delle importazioni.

Le misure adottate sul mercato valutario hanno contribuito a limitare il deprezzamento dello yen e hanno spinto il cambio USD/JPY al di sotto del livello di 160. Il mercato ha ricevuto un segnale chiaro: il Giappone è disposto a intervenire se i movimenti valutari dovessero diventare eccessivamente rapidi.

Il problema, tuttavia, è che un intervento sul mercato valutario non modifica i fattori fondamentali alla base del movimento. Se il differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone dovesse rimanere ampio, la pressione sullo yen potrebbe tornare.

La domanda principale, quindi, non è più se il Giappone sia in grado di fermare la salita del cambio USD/JPY, ma per quanto tempo potrà mantenere gli effetti dell'intervento senza un ulteriore supporto da parte della politica monetaria.

Fed e BoJ: il differenziale dei tassi continua a penalizzare lo yen

Uno dei fattori più importanti per il cambio USD/JPY rimane l'orientamento della politica monetaria delle due banche centrali.

Nell'ultima riunione, la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse. I mercati hanno ridotto le aspettative su ulteriori rialzi dei tassi negli Stati Uniti, ma i tassi americani rimangono comunque su livelli molto elevati rispetto a quelli giapponesi.

Dall'altra parte, la Bank of Japan ha avviato quest'anno il proprio ciclo di rialzi dei tassi e ha chiaramente indicato che l'attuale movimento potrebbe non essere l'ultimo. I mercati stanno già prezzando la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi nel corso dell'anno, soprattutto se inflazione e crescita dei salari dovessero mantenersi su livelli adeguati.

Anche nel caso in cui la BoJ procedesse con un nuovo rialzo dei tassi, il differenziale tra i rendimenti statunitensi e giapponesi rimarrebbe significativo. Questo fattore è stato il principale elemento alla base della vendita dello yen negli ultimi mesi e continua a rappresentare una delle maggiori sfide per la valuta nipponica.

La Bank of Japan sta cambiando approccio, ma lo yen necessita di ulteriore sostegno

L'avvio di un ciclo di rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan rappresenta un cambiamento significativo dopo anni di politica monetaria ultra-accomodante. I mercati stanno prestando sempre maggiore attenzione alla possibilità di un'ulteriore normalizzazione della politica monetaria giapponese.

Il problema, tuttavia, rimane la velocità di questo processo. La BoJ continua ad agire con cautela, poiché l'economia giapponese è significativamente più sensibile all'aumento dei costi di finanziamento rispetto a quella statunitense.

Per lo yen sarà quindi fondamentale non solo capire se la BoJ aumenterà nuovamente i tassi, ma anche se i mercati riterranno che la banca centrale sia pronta a proseguire questo percorso nei prossimi mesi.

Se le aspettative di un inasprimento della politica monetaria della BoJ dovessero crescere più rapidamente rispetto alle aspettative sulla Fed, lo yen potrebbe ricevere ulteriore supporto. Al momento, tuttavia, il differenziale dei tassi rimane la principale criticità per la valuta giapponese.

Petrolio e Golfo Persico aumentano i rischi per lo yen

Un altro elemento che influenza il cambio USD/JPY è rappresentato dalla situazione geopolitica e dall'andamento dei prezzi energetici.

Le tensioni nell'area del Golfo Persico e il rischio di interruzioni nelle forniture di petrolio rimangono fattori rilevanti per i mercati. Il Giappone, in quanto economia fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, è particolarmente vulnerabile a un aumento dei prezzi del petrolio.

Un incremento dei costi energetici potrebbe alimentare le pressioni inflazionistiche in Giappone e, allo stesso tempo, peggiorare la bilancia commerciale del Paese a causa dell'aumento delle spese per le importazioni. Storicamente, fattori di questo tipo hanno spesso avuto un impatto negativo sullo yen.

Inoltre, nei periodi caratterizzati da maggiore incertezza geopolitica, il dollaro statunitense tende spesso a beneficiare del suo ruolo di valuta rifugio. Di conseguenza, anche in presenza di alcune difficoltà per l'economia americana, il dollaro potrebbe mantenere il proprio sostegno nei confronti dello yen.

I rischi fiscali del Giappone rappresentano un'ulteriore sfida per la valuta

Oltre alla politica monetaria, il mercato sta prestando crescente attenzione alla situazione fiscale del Giappone.

I piani per aumentare la spesa pubblica e possibili tagli fiscali stanno sollevando dubbi sull'ulteriore crescita del debito pubblico del Paese. Per il mercato valutario, il tema principale è capire se la politica fiscale riuscirà a sostenere la crescita economica oppure se aumenterà le preoccupazioni sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Se gli investitori dovessero concludere che il Giappone perseguirà una politica fiscale più espansiva senza un adeguato controllo della spesa, questo potrebbe limitare il potenziale di ulteriore rafforzamento dello yen.

USD/JPY verso un nuovo test

L'attuale calo del cambio USD/JPY dimostra che il livello di 160 rimane una soglia oltre la quale le autorità giapponesi sono pronte a intervenire.

Nel breve termine, la coppia potrebbe continuare a muoversi al ribasso, soprattutto se i mercati dovessero ridurre ulteriormente le aspettative su una politica monetaria restrittiva da parte della Fed.

Nel lungo periodo, tuttavia, il quadro rimane più complesso. Lo yen continua a essere penalizzato dall'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone e il solo intervento valutario non modifica i fondamentali del mercato.

La direzione futura del cambio USD/JPY dipenderà principalmente da due fattori: se la Fed inizierà ad allentare la politica monetaria più rapidamente oppure se la Bank of Japan procederà con rialzi dei tassi più aggressivi.

Per ora, il mercato ha ricevuto un segnale chiaro: l'area intorno a 160 è una soglia che Tokyo intende difendere. La domanda ancora aperta è se questo rappresenti solamente una correzione di breve termine oppure l'inizio di un cambiamento più duraturo nel trend dello yen.

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