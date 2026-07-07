Calendario economico: l'industria tedesca si sta riprendendo? (07.07.2026)

Principali dati macroeconomici Germania I dati pubblicati ieri sugli ordinativi di beni durevoli in Germania hanno sorpreso positivamente, registrando una crescita del 6,2%. Anche la produzione industriale di maggio, diffusa oggi, ha superato le aspettative, con un aumento dello 0,9% su base mensile. Il Paese è ancora in attesa degli effetti del massiccio piano di stimolo fiscale annunciato nel marzo dello scorso anno dal cancelliere Friedrich Merz. All'epoca furono stanziati 500 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture, sanità, settore energetico e modernizzazione digitale. Eurozona Anche l'inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) di maggio nell'Eurozona è aumentata, attestandosi al 5,9%. Il dato, tuttavia, è risultato sostanzialmente in linea con le attese. Anche le vendite al dettaglio non hanno riservato sorprese, con una crescita dell'1,6% su base annua. Stati Uniti Negli Stati Uniti è stata effettuata una lieve revisione al ribasso degli indici PMI di giugno. L'indice composito si è attestato a 51,9 punti, suggerendo un rallentamento della crescita economica rispetto al robusto +2,7% registrato nel primo trimestre. Ungheria A giugno entrambe le misure dell'inflazione si sono mantenute su livelli contenuti. L'inflazione headline è scesa al di sotto del limite inferiore dell'intervallo obiettivo (1,7%). È quindi probabile che la Banca Nazionale Ungherese (MNB) prosegua con l'allentamento della politica monetaria. Nell'ultima riunione il tasso di interesse di riferimento è stato ridotto al 6%. Calendario macroeconomico Martedì Regno Unito: intervento del governatore della Bank of England, Andrew Bailey Ora: 11:30

intervento del governatore della Bank of England, Andrew Bailey Stati Uniti: intervento di Michelle Bowman, membro del FOMC Ora: 12:00

intervento di Michelle Bowman, membro del FOMC Stati Uniti: bilancia commerciale (maggio) Ora: 12:00 Consenso: -78,3 miliardi di dollari Dato precedente: -55,9 miliardi di dollari

bilancia commerciale (maggio) Risultati societari Penguin Solutions (PENG.US) – dopo la chiusura dei mercati (After Market Close)

– dopo la chiusura dei mercati (After Market Close) Kura Sushi (KRUS.US) – dopo la chiusura dei mercati (After Market Close) Tre mercati da monitorare US100 I future sul Nasdaq 100 sono in calo di oltre l'1%. Il sentiment nei confronti delle società leader della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, che finora hanno registrato i maggiori rialzi, torna a deteriorarsi. Il catalizzatore delle vendite è rappresentato dai risultati preliminari del secondo trimestre di Samsung. Caffè e cacao Nell'ultimo mese i prezzi di caffè e cacao sono aumentati di oltre il 40%, alimentati dalle crescenti preoccupazioni per il forte aumento delle temperature in Ghana e Costa d'Avorio e per le improvvise piogge torrenziali in Brasile, fenomeni associati all'evento climatico di El Niño previsto per quest'anno. EUR/USD Il cambio euro/dollaro ha recuperato dai minimi locali registrati negli ultimi giorni di giugno, mantenendosi comunque poco sopra quota 1,14. Mercoledì i mercati attendono la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del FOMC.

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