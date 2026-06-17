Calendario economico: la decisione della Fed sotto la guida di Kevin Warsh è al centro dell'attenzione

La sessione di mercoledì sui mercati finanziari è dominata dall’attesa per il comunicato di politica monetaria del Federal Open Market Committee (FOMC) previsto in serata. Gli investitori sono fortemente concentrati sulle proiezioni economiche della Federal Reserve e sulla conferenza stampa del nuovo presidente, Kevin Warsh, che dovrebbero determinare la direzione del dollaro statunitense e dei principali indici azionari globali. La situazione geopolitica rimane stabile nel contesto del vertice del G7 ancora in corso. Oltre alla decisione della Fed, i mercati stanno assimilando una serie di importanti dati sull’inflazione provenienti dall’Europa (Regno Unito ed Eurozona), insieme ai dati chiave sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, fattori che stanno alimentando una maggiore volatilità sulle coppie valutarie legate a sterlina ed euro, nonché sui rendimenti dei Treasury USA.

Principali dati pubblicati durante la sessione asiatica

Nel corso della notte, la banca centrale del Cile ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 4,50%.

I dati provenienti dalla Nuova Zelanda hanno mostrato un deficit delle partite correnti nel primo trimestre inferiore alle attese, attestatosi a -1,01 miliardi di dollari neozelandesi.

Segnali contrastanti sono arrivati dal Giappone, dove il saldo commerciale di maggio ha deluso le aspettative attestandosi a -378,7 miliardi di yen, mentre la crescita delle esportazioni è accelerata al +17% su base annua e gli ordini di macchinari di aprile hanno registrato un forte rimbalzo dell’8,7% su base mensile.

Calendario macroeconomico

08:00 – Regno Unito

Inflazione CPI m/m: consenso 0,4% | precedente 0,7%

Inflazione core CPI m/m: consenso 0,4% | precedente 0,7%

Inflazione CPI y/y: consenso 3,0% | precedente 2,8%

Inflazione core CPI y/y: consenso 2,7% | precedente 2,5%

Inflazione PPI m/m: consenso 0,5% | precedente 1,5%

08:30 – Ungheria

Salari y/y: consenso n.d. | precedente 9,2%

09:00 – Svizzera

Previsioni economiche SECO: consenso n.d. | precedente n.d.

09:00 – Slovacchia

Inflazione HICP y/y: consenso 4,1% | precedente 4,0%

09:30 – Svezia

Decisione sui tassi d’interesse: consenso 1,75% | precedente 1,75%

11:00 – Eurozona

Inflazione finale HICP m/m: consenso 1,0% | precedente 0,1%

Inflazione finale HICP y/y: consenso 3,0% | precedente 3,2%

13:00 – Stati Uniti

Richieste di mutuo: consenso n.d. | precedente 10,8%

14:30 – Stati Uniti

Vendite al dettaglio m/m: consenso 0,5% | precedente 0,5%

Vendite al dettaglio escluse auto m/m: consenso 0,7% | precedente 0,5%

14:30 – Canada

Indice dei prezzi delle nuove abitazioni m/m: consenso -0,4% | precedente -0,1%

16:00 – Stati Uniti

Vendite di case in sospeso m/m: consenso 1,4% | precedente 0,9%

Scorte delle imprese m/m: consenso 0,9% | precedente 0,5%

16:30 – Stati Uniti

Variazione settimanale delle scorte di petrolio greggio: consenso -7,23 milioni di barili | precedente -4,5 milioni di barili

20:00 – Stati Uniti

Decisione FOMC sui tassi d’interesse: consenso 3,50%-3,75% | precedente 3,50%-3,75%

Proiezioni economiche FOMC: consenso n.d. | precedente n.d.

20:30 – Stati Uniti

Conferenza stampa del FOMC: consenso n.d. | precedente n.d.

Calendario degli utili societari

Jabil Inc. (prima dell’apertura dei mercati)

Tre mercati da monitorare

EUR/USD

La principale coppia valutaria potrebbe registrare una volatilità elevata sia in seguito ai dati finali sull’inflazione dell’Eurozona sia dopo il comunicato serale della Fed e i commenti del presidente Kevin Warsh.

GBP/USD

La serie di dati mattutini sull’inflazione al consumo e alla produzione nel Regno Unito determinerà probabilmente il trend di breve termine della sterlina britannica prima delle decisioni della Federal Reserve.

Oro (XAU/USD)

Il metallo prezioso rimane estremamente sensibile a eventuali segnali più restrittivi (hawkish) o accomodanti (dovish) contenuti nelle nuove proiezioni economiche del FOMC (dot plot) e alle variazioni dei rendimenti del debito pubblico statunitense.