Calendario economico: NFP e banche centrali si contendono i riflettori con aggiornamenti sulla guerra (08.05.2026)

La sessione odierna continuerà a essere dominata dal sentiment legato al conflitto in Medio Oriente, anche se la volatilità dei mercati dovrebbe aumentare ulteriormente in vista di importanti pubblicazioni macroeconomiche, cruciali per la politica monetaria negli Stati Uniti. L’attenzione del mercato sarà concentrata sui Non-Farm Payrolls (NFP), che dovrebbero evidenziare un raffreddamento del mercato del lavoro, con un modesto aumento di 62 mila occupati a fronte di un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%. Questo atteso rallentamento delle assunzioni rappresenta il principale driver del sentiment, mentre gli investitori valutano se l’economia statunitense stia andando verso un “soft landing” oppure verso una contrazione più marcata in un contesto di politica monetaria restrittiva, oltre alla prosecuzione di una minore rotazione del mercato del lavoro. A completare il quadro vi è il report dell’Università del Michigan (UoM), previsto mostrare una fiducia dei consumatori debole a 49,5, accompagnata da aspettative d’inflazione persistentemente elevate al 4,7%. A fare da sfondo a queste pubblicazioni chiave vi sarà inoltre una serie di interventi da parte dei banchieri centrali, tra cui Bailey della BoE, esponenti della BCE e Cook del FOMC. I loro commenti coordinati saranno determinanti nel tentativo di conciliare dati di crescita in rallentamento con la necessità di mantenere ancorate le aspettative di inflazione di lungo termine. Tutti gli orari sono CET (Central Eastern Time). Filtrato per: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Eurozona, Germania, Francia, Polonia, Giappone, Australia, Nuova Zelanda. Fonte: xStation5

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