Calendario economico - Pausa restrittiva della Fed e decisioni cruciali della Banca Nazionale Svizzera e della Banca d'Inghilterra (18.06.2026)

La sessione di mercoledì sui mercati finanziari è stata dominata dalla decisione della Federal Reserve statunitense. Il FOMC ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati nell'intervallo 3,50%–3,75%. Tuttavia, l'aggiornamento del "dot plot" si è rivelato più rigido del previsto (hawkish), suggerendo un aumento dei tassi nel 2026. Allo stesso tempo, solo la metà dei membri della Fed vede possibili tagli dei tassi, e lo stesso Powell ha cercato di minimizzare l'importanza dello strumento del dot plot, annunciando imminenti modifiche alle modalità di previsione. Alla fine, questo scenario ha innescato un forte aumento dei rendimenti dei Treasury USA e ha spinto l'Indice del Dollaro (DXY) di nuovo sopra la soglia dei 100 punti. Sul fronte geopolitico, gli investitori stanno monitorando da vicino la firma di un memorandum del governo statunitense relativo alle relazioni in Medio Oriente, il che sta stabilizzando il sentiment; tuttavia, i mercati azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso in reazione ai toni restrittivi della Fed. La sessione odierna porterà una forte volatilità sul mercato valutario, con i riflettori puntati sulle decisioni sui tassi di interesse della Banca Nazionale Svizzera (BNS) e della Bank of England (BoE), che avranno un impatto diretto sulle coppie di valute legate a CHF e GBP. 📊 Principali dati dalle sessioni asiatica e della prima mattinata europea Nuova Zelanda: Ha registrato un solido rimbalzo economico nel primo trimestre del 2026. Il PIL è cresciuto dello 0,8% su base trimestrale rispetto allo 0,5% del periodo precedente (rivisto al rialzo dallo 0,2%), mentre il tasso di crescita annuale è rimasto all'1,5%, superando le aspettative di un rallentamento all'1,1%.

Regno Unito: Il mercato del lavoro ha mostrato segni di stabilizzazione. Il tasso di disoccupazione di aprile è sceso al 4,9%, insieme a una solida crescita dell'occupazione di 100.000 posti di lavoro (contro una previsione di 75.000). La pressione salariale è rimasta elevata, con l'indice delle retribuzioni medie (bonus inclusi) che si è attestato al 4,4% su base annua. 📅 Calendario Macroeconomico (Orario Italiano - CEST) 09:30 | Svizzera – Decisione sul tasso di interesse della BNS (SNB) . Consensus: 0,00%. Precedente: 0,00%.

10:00 | Svizzera – Conferenza stampa della BNS (SNB) .

13:00 | Regno Unito – Decisione sul tasso di interesse della BoE . Consensus: 3,75%. Precedente: 3,75%. È atteso un voto spaccato di 8 a 1 a favore del mantenimento dei tassi.

14:30 | USA – Richieste settimanali di sussidi di disoccupazione . Consensus: 225k. Precedente: 229k.

16:30 | USA – Variazione delle scorte di gas naturale. Consensus: +82 bcf. Precedente: 108 bcf. 🏢 Utili Societari Accenture (ACN) – Prima dell'apertura dei mercati (Pre-market) 🔍 Tre mercati da monitorare CHF (Franco Svizzero): La decisione della BNS sarà un fattore chiave di volatilità. La banca rimane in una posizione complessa a causa delle pressioni sulle materie prime e dei rischi geopolitici, il che potrebbe forzare potenziali interventi valutari per frenare un eccessivo apprezzamento del franco.

GBP (Sterlina Britannica): La Bank of England affronta la sfida di un'inflazione ancora elevata, che è comunque rallentata al 2,8%, evitando una pressione immediata per ulteriori aumenti dei tassi. Si prevede una ripartizione dei voti di 8 a 1, il che potrebbe essere percepito come un atteggiamento più morbido ( doveish ) dopo le recenti forti discrepanze interne.

Treasury USA (T-Note): I rendimenti obbligazionari sono balzati in modo dinamico in seguito al comunicato restrittivo del FOMC. Oggi si nota un leggero rimbalzo dei prezzi dei bond, ma la volatilità potrebbe ritornare con i prossimi rilasci di dati macroeconomici statunitensi nel pomeriggio.

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