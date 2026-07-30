Crollo UsdJpy. Possibile Intervento Bank of Japan







L'impostazione tecnica di UsdJpy é cambiata radicalmente divenendo ribassista su base mensile, rotti tutti i supporti su base settimanale, l'inversione sembra conclamata e potrebbe essere un forte segnale per il mercato valutario, soprattutto per il dollaro che sta perdendo contro euro e sterlina. EurUsd infatti torna sopra 1,15 mentre GbpUsd sopra 1,34. Il tutto é avvenuto dopo il rilascio dei dati sul PCE e sul Pil Usa, un Pce in linea con le stime al 3,7% e un Pil piú basso delle stime a 1,5% contro il 2,1% del dato precedente. Stanotte sará la volta della disoccupazione in Giappone prevista stabile al 2,5%. L'attesa é quindi per una conferma della dinamica di intervento della BoJ e delle novitá in merito alla gestione della politica monetaria



Un fortissimo ribasso quello di UsdJpy che crolla di circa 5 figure (500 pips) dai massimi di giornata a partire dalle 15:35. Il movimento in questione é riconducibile per ampiezza ai precedenti interventi della Bank of Japan direttamente sul mercato valutario. Solitamente, come osservato dal 2022 ad oggi, i movimenti di questa ampiezza hanno visto l'intervento della BoJ soprattutto per via di quotazioni eccessive del cambio che di fatto hanno messo e mettono in pericolo la tenuta finanziaria del mercato giapponese. La BoJ é attesa nella notte di venerdí con annessa conferenza stampa nelle prime ore del mattino europeo. Per il momento non ci sono notizie ufficiali, ma osservando il movimento in questione, il sospetto di un intervento é piú che fondato.L'impostazione tecnica di UsdJpy é cambiata radicalmente divenendo ribassista su base mensile, rotti tutti i supporti su base settimanale, l'inversione sembra conclamata e potrebbe essere un forte segnale per il mercato valutario, soprattutto per il dollaro che sta perdendo contro euro e sterlina. EurUsd infatti torna sopra 1,15 mentre GbpUsd sopra 1,34. Il tutto é avvenuto dopo il rilascio dei dati sul PCE e sul Pil Usa, un Pce in linea con le stime al 3,7% e un Pil piú basso delle stime a 1,5% contro il 2,1% del dato precedente. Stanotte sará la volta della disoccupazione in Giappone prevista stabile al 2,5%. L'attesa é quindi per una conferma della dinamica di intervento della BoJ e delle novitá in merito alla gestione della politica monetaria

David Pascucci Esperti

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