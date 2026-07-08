Calendario economico - Riflettori puntati sui verbali del FOMC e sulla RBNZ di orientamento restrittivo

Il principale fattore che sta influenzando il sentiment sui mercati finanziari globali è il forte aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. In seguito ai reciproci attacchi militari tra Stati Uniti e Iran, il mercato delle materie prime ha registrato un deciso rialzo dei prezzi del petrolio greggio. Gli investitori stanno monitorando attentamente il rischio di un'ulteriore escalation del conflitto e il suo potenziale impatto sulle rotte di approvvigionamento energetico. Questo scenario si accompagna a una forte attesa per l'evento macroeconomico più importante della settimana: la pubblicazione, prevista in serata, dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve (FOMC Minutes). Il mercato analizzerà il documento alla ricerca di eventuali segnali restrittivi (hawkish) e di indicazioni sul futuro percorso dei tassi di interesse, soprattutto alla luce dell'elevata inflazione CPI (4,2% su base annua) e dei dati più deboli del mercato del lavoro di giugno. È attesa un'elevata volatilità soprattutto sulle coppie valutarie legate al dollaro USA, sugli indici azionari di Wall Street e sui contratti futures del petrolio. Principali dati della sessione asiatica La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento ( Official Cash Rate – OCR ) di 25 punti base , portandolo al 2,50% , tornando a una fase di irrigidimento della politica monetaria a causa delle persistenti pressioni inflazionistiche.

ha aumentato il tasso ufficiale di riferimento ( ) di , portandolo al , tornando a una fase di irrigidimento della politica monetaria a causa delle persistenti pressioni inflazionistiche. La coppia NZD/USD è balzata di quasi il 2% subito dopo il comunicato della banca centrale neozelandese, caratterizzato da un tono decisamente restrittivo (hawkish).

è balzata di quasi il subito dopo il comunicato della banca centrale neozelandese, caratterizzato da un tono decisamente restrittivo (hawkish). Il mercato delle materie prime energetiche ha registrato un rapido rialzo delle quotazioni del Brent e del WTI dopo le notizie relative a uno scambio diretto di attacchi tra forze statunitensi e iraniane. Calendario economico 16:00 – Stati Uniti Scorte all'ingrosso (Wholesale Inventories) – variazione mensile

Consenso: +0,3%

Dato precedente: +0,3% 16:30 – Stati Uniti Variazione delle scorte di petrolio EIA

Consenso: non disponibile

Dato precedente: -3,775 milioni di barili 16:30 – Stati Uniti Variazione delle scorte di benzina EIA

Consenso: non disponibile

Dato precedente: -2,333 milioni di barili 20:00 – Stati Uniti Verbali della riunione del FOMC (FOMC Minutes)

Consenso: non disponibile

Dato precedente: non disponibile Risultati societari Prima dell'apertura di Wall Street AZZ Inc.

Helen of Troy Ltd. Dopo la chiusura di Wall Street Levi Strauss & Co.

PriceSmart Inc. Mercati da monitorare Petrolio (WTI e Brent) Il petrolio rappresenta il principale punto di attenzione sui mercati delle materie prime a causa dell'escalation militare e dello scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente, fattori che stanno alimentando un significativo premio per il rischio geopolitico. Dollar Index (DXY) / EUR/USD L'indice del dollaro statunitense e la coppia EUR/USD potrebbero registrare un'elevata volatilità dopo la pubblicazione dei verbali del FOMC, che contribuiranno a ridefinire le aspettative del mercato sulle future decisioni della Federal Reserve in materia di tassi di interesse. Wall Street (principali indici) Il mercato azionario statunitense rimane particolarmente sensibile a eventuali indicazioni più restrittive (hawkish) o più accomodanti (dovish) contenute nei verbali della Fed, soprattutto nel contesto dell'attuale rotazione settoriale e delle persistenti pressioni sul comparto tecnologico.

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