Calendario economico: riflettori puntati sui verbali della BCE, sulle richieste di sussidi di disoccupazione USA e sui risultati di PepsiCo

Calendario macroeconomico di oggi La giornata odierna potrebbe generare volatilità soprattutto su EUR/USD, titoli di Stato e gas naturale. Gli investitori seguiranno con attenzione i dati sul commercio estero della Germania, i verbali dell'ultima riunione della BCE e il consueto report settimanale sul mercato del lavoro statunitense. Nel pomeriggio saranno inoltre pubblicati i dati sulle vendite di case esistenti negli Stati Uniti, il rapporto EIA sulle scorte di gas naturale e sono previsti interventi di esponenti della Federal Reserve e della Bank of England. Sul fronte societario, PepsiCo (PEP.US) darà il via ufficioso alla stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. 08:00 CET – Germania: Bilancia commerciale, Importazioni ed Esportazioni

– Germania: Bilancia commerciale, Importazioni ed Esportazioni 13:30 CET – Area Euro: Verbali della riunione della BCE

– Area Euro: Verbali della riunione della BCE 14:30 CET – Stati Uniti: Nuove richieste di sussidio di disoccupazione

– Stati Uniti: Nuove richieste di sussidio di disoccupazione 14:30 CET – Stati Uniti: Richieste continuative di sussidio di disoccupazione

– Stati Uniti: Richieste continuative di sussidio di disoccupazione 16:00 CET – Stati Uniti: Vendite di case esistenti

– Stati Uniti: Vendite di case esistenti 16:00 CET – Stati Uniti: Vendite di case esistenti (variazione mensile)

– Stati Uniti: Vendite di case esistenti (variazione mensile) 16:30 CET – Stati Uniti: Rapporto EIA sulle scorte di gas naturale Interventi dei banchieri centrali 15:00 CET – John Williams (Federal Reserve)

– John Williams (Federal Reserve) 18:00 CET – Michael Barr (Federal Reserve)

– Michael Barr (Federal Reserve) 19:30 CET – Christopher Waller (Federal Reserve)

– Christopher Waller (Federal Reserve) 21:30 CET – Andrew Breeden (Bank of England) Trimestrali 12:00 CET – PepsiCo (PEP.US): pubblicazione dei risultati trimestrali. EURUSD e PepsiCo (grafico giornaliero) EUR/USD is trading below both the 200-day and 50-day exponential moving averages (EMA200 and EMA50, shown by the red and orange ribbons), indicating that the broader downtrend remains intact. Source: xStation 5 PepsiCo shares have fallen nearly 20% from their recent highs and are currently trading about USD 5 below the EMA200. A strong earnings report could lift the stock back above this key technical level and support a trend reversal. Key support is currently located around USD 130–132 per share, where the stock previously found buying interest, while the major resistance lies in the USD 147–150 range. A decisive breakout above that resistance could open the way for a move toward USD 170 per share. Fonte: xStation 5

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