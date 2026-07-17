Calendario economico: Riflettori puntati sull'inflazione in Europa e sul mercato immobiliare USA

📅 Agenda macroeconomica – Venerdì (orari CET/Italia) Il venerdì porta una relativa calma sui mercati finanziari dopo un'intensa settimana di contrattazioni. L'attenzione degli investitori è rivolta principalmente ai dati sul mercato immobiliare statunitense e alla pubblicazione finale dell'inflazione armonizzata (HICP) di giugno nell'Eurozona. Negli ultimi giorni gli indici di Wall Street hanno registrato un arretramento, penalizzati soprattutto dalla debolezza del settore tecnologico e dal ridimensionamento delle prospettive di investimento da parte dei principali produttori di semiconduttori. Il sentiment di mercato continua inoltre a essere influenzato dagli interventi dei banchieri centrali, con il membro del Comitato esecutivo della BCE Piero Cipollone atteso oggi per un discorso. Sul mercato valutario, la volatilità resta elevata, in particolare sulle coppie che coinvolgono euro e dollaro USA, che potrebbero reagire in modo significativo ai dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti nel pomeriggio. 🌏 Sessione asiatica La sessione asiatica è stata priva di dati macroeconomici di particolare rilievo, con gli operatori che hanno seguito prevalentemente il sentiment proveniente dai principali mercati internazionali. Alle 02:00 CET (01:00 GMT), il membro del Board della Federal Reserve Philip Jefferson è intervenuto pubblicamente, senza tuttavia fornire indicazioni rilevanti sull'immediata direzione della politica monetaria della Fed. 📊 Calendario macroeconomico (orari CET – Italia) Ora Evento Consenso Precedente 09:00 🇷🇴 Romania - Produzione industriale destagionalizzata m/m (maggio) n.d. 1,5% 10:00 🇨🇿 Repubblica Ceca - Prezzi alla produzione (PPI) m/m (giugno) -0,4% -0,1% 10:00 🇨🇿 Repubblica Ceca - Prezzi alla produzione (PPI) a/a (giugno) 1,5% 1,5% 10:00 🇸🇰 Slovacchia - Inflazione HICP a/a (giugno) 3,5% 4,0% 11:00 🇪🇺 Eurozona - Bilancia delle partite correnti destagionalizzata (maggio) 17,5 mld € 15,7 mld € 12:00 🇪🇺 Eurozona - HICP finale m/m (giugno) -0,1% 0,1% 12:00 🇪🇺 Eurozona - HICP finale a/a (giugno) 2,8% 3,2% 12:00 🇪🇺 Eurozona - HICP core finale m/m (giugno) 0,2% 0,3% 12:00 🇪🇺 Eurozona - HICP core finale a/a (giugno) 2,4% 2,6% 14:00 🇪🇺 Discorso del membro del Comitato esecutivo BCE Piero Cipollone — — 15:30 🇺🇸 Prezzi all'export m/m (giugno) -0,4% 1,3% 15:30 🇺🇸 Prezzi all'import m/m (giugno) -0,7% 1,9% 15:30 🇺🇸 Nuovi cantieri residenziali (Housing Starts) (giugno) 1,310 mln 1,177 mln 15:30 🇺🇸 Permessi di costruzione (Building Permits) (giugno) 1,400 mln 1,410 mln 16:15 🇺🇸 Produzione industriale m/m (giugno) 0,2% 0,1% 16:15 🇺🇸 Tasso di utilizzo della capacità produttiva (giugno) 76,2% 76,2% 17:00 🇺🇸 Indice preliminare di fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan (luglio) 51,0 49,5 20:00 🇺🇸 Baker Hughes - Numero di impianti di trivellazione petrolifera attivi 446 445 👀 Mercati da monitorare 💶 EUR/USD La pubblicazione dell'inflazione finale dell'Eurozona e il pacchetto di dati sul mercato immobiliare statunitense potrebbero generare un aumento della volatilità sul principale cambio valutario. 🏠 Settore immobiliare USA e S&P 500 I dati su Housing Starts e Building Permits offriranno indicazioni importanti sullo stato di salute del mercato immobiliare americano e sulla resilienza dell'economia statunitense in un contesto caratterizzato da tassi d'interesse ancora elevati. Questi dati potrebbero influenzare sia il dollaro sia l'andamento degli indici azionari statunitensi, in particolare l'S&P 500.

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