Grafico del giorno: il DE40 tiene vicino ai massimi storici!

I futures sul DAX tedesco (DE40) restano vicini ai massimi storici nonostante la correzione registrata in Asia, con i cali marginali che sembrano avere una natura prevalentemente tecnica. I risultati deludenti dei produttori di memorie (SanDisk, Western Digital) hanno riportato pressione sui titoli legati all'intelligenza artificiale, ma la sessione europea continua a essere sostenuta dai solidi risultati trimestrali delle aziende domestiche più tradizionali. Analisi tecnica: DE40 (D1) I futures sul DAX arretrano dello 0,25%, mentre l'indice cash registra oggi un ulteriore rialzo dello 0,1%. Il DE40 mantiene un forte trend rialzista, scambiando al di sopra delle tre principali medie mobili esponenziali sul timeframe giornaliero (EMA a 10, 30 e 100 periodi). La correzione appare giustificata sia dalla recente rottura verso nuovi massimi, avvenuta in prossimità del limite superiore del range di volatilità osservato negli ultimi mesi (rettangolo giallo), sia dal raggiungimento da parte dell'RSI della zona di ipercomprato per la prima volta nell'arco di un mese. Il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% relativo all'ultima onda rialzista (in area 26.100 punti) rimane il principale supporto da monitorare, anche se il primo vero test per la solidità del trend sarebbe un ritorno verso la EMA a 10 periodi (linea gialla). Una chiusura al di sopra di questi livelli dovrebbe confermare una struttura rialzista consolidata e la volontà del mercato di difendere il trend in corso. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando la volatilità del DE40 oggi? Ordini all'industria tedeschi: i nuovi ordini nel settore manifatturiero tedesco sono aumentati del 3,1% su base mensile (+6,5% su base annua) a giugno 2026, sostenuti da importanti commesse nei comparti dei macchinari ( +12,7% ) e dell'elettronica ( +22,7% ). Tuttavia, escludendo gli ordini di grandi dimensioni, l'indicatore ha registrato un calo dello 0,5% su base mensile .

i nuovi ordini nel settore manifatturiero tedesco sono aumentati del (+6,5% su base annua) a giugno 2026, sostenuti da importanti commesse nei comparti dei macchinari ( ) e dell'elettronica ( ). Tuttavia, escludendo gli ordini di grandi dimensioni, l'indicatore ha registrato un calo dello . La domanda interna è aumentata del 7,8% , mentre gli ordini provenienti dall'area euro sono diminuiti del 14,0% . Inoltre, il dato di maggio è stato rivisto significativamente al ribasso, passando da +1,9% a +0,3% .

, mentre gli ordini provenienti dall'area euro sono diminuiti del . Inoltre, il dato di maggio è stato rivisto significativamente al ribasso, passando da a . Deutsche Telekom (+5,5%): il quinto gruppo per capitalizzazione all'interno dell'indice DAX ha superato le aspettative del mercato nel secondo trimestre 2026, riportando un EBITDAaL rettificato pari a 11,8 miliardi di euro .

il quinto gruppo per capitalizzazione all'interno dell'indice DAX ha superato le aspettative del mercato nel secondo trimestre 2026, riportando un EBITDAaL rettificato pari a . In risposta alla volatilità dei mercati e alla solida performance aziendale, la società ha ampliato il programma di riacquisto di azioni proprie di 3 miliardi di euro , portandolo fino a un massimo di 5 miliardi di euro . Inoltre, la guidance sul free cash flow è stata aumentata a circa 20 miliardi di euro , grazie ai risultati particolarmente solidi di T-Mobile US .

, portandolo fino a un massimo di . Inoltre, la guidance sul free cash flow è stata aumentata a circa , grazie ai risultati particolarmente solidi di . Nonostante il calo del 13,4% degli ordini di T-Systems , il titolo ha guadagnato il 5,5% , diventando il principale contributore positivo al benchmark tedesco nella seduta odierna.

, il titolo ha guadagnato il , diventando il principale contributore positivo al benchmark tedesco nella seduta odierna. Correzione per Siemens (-5%): dall'altra parte, il principale componente del DAX in termini di peso sta penalizzando l'indice, nonostante abbia registrato profitti industriali trimestrali record e un forte aumento degli ordini.

dall'altra parte, il principale componente del DAX in termini di peso sta penalizzando l'indice, nonostante abbia registrato profitti industriali trimestrali record e un forte aumento degli ordini. L'utile industriale è cresciuto del 25% , raggiungendo 3,52 miliardi di euro , mentre gli ordini sono aumentati del 13% , arrivando a 27,90 miliardi di euro .

, raggiungendo , mentre gli ordini sono aumentati del , arrivando a . Il principale motore della crescita è stato il segmento Digital Industries , con un incremento dell'utile del 44% , sostenuto dalla domanda di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale industriale negli Stati Uniti e in Cina. Questo ha spinto la società ad aumentare la previsione dell'EPS per l'intero anno a 11,20-11,50 euro .

, con un incremento dell'utile del , sostenuto dalla domanda di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale industriale negli Stati Uniti e in Cina. Questo ha spinto la società ad aumentare la previsione dell'EPS per l'intero anno a . Il calo del titolo sembra essere legato principalmente alle prese di profitto dopo il raggiungimento dei massimi storici in area 290 euro, oltre al più ampio sentiment negativo che oggi sta interessando i titoli collegati all'intelligenza artificiale.

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