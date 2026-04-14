Calendario economico: sotto i riflettori il rapporto PPI statunitense e i discorsi dei banchieri centrali

Il calendario economico odierno sarà incentrato sui dati statunitensi — in particolare sull’indice di fiducia delle piccole imprese NFIB, considerato secondario ma comunque rilevante per valutare le condizioni economiche, oltre alla pubblicazione dei dati sull’inflazione PPI prevista nel pomeriggio. Inoltre, gli investitori presteranno particolare attenzione agli interventi dei banchieri centrali sia della Federal Reserve sia della Banca Centrale Europea. I loro commenti potrebbero fornire ulteriori indicazioni sull’equilibrio dei rischi tra inflazione e attività economica. Calendario economico Dati macroeconomici 00:00 CET , USA – Indice NFIB di fiducia delle piccole imprese – previsione: 98,80; precedente: 97,9

, USA – Indice NFIB di fiducia delle piccole imprese – previsione: 98,80; precedente: 97,9 14:15 CET , USA – Variazione occupazionale ADP (settimanale) – previsione: 26K; precedente: n/d

, USA – Variazione occupazionale ADP (settimanale) – previsione: 26K; precedente: n/d 14:30 CET , USA – Inflazione PPI YoY – previsione: 3,4%; precedente: 4,6%

, USA – Inflazione PPI YoY – previsione: 3,4%; precedente: 4,6% 14:30 CET , USA – Inflazione PPI MoM – previsione: 0,7%; precedente: 1,1%

, USA – Inflazione PPI MoM – previsione: 0,7%; precedente: 1,1% 14:30 CET , USA – Core PPI YoY – previsione: 3,9%; precedente: 4,1%

, USA – Core PPI YoY – previsione: 3,9%; precedente: 4,1% 14:30 CET , USA – Core PPI MoM – previsione: 0,5%; precedente: 0,4%

, USA – Core PPI MoM – previsione: 0,5%; precedente: 0,4% 14:55 CET , USA – Indice Redbook YoY – previsione: n/d; precedente: 7,6%

, USA – Indice Redbook YoY – previsione: n/d; precedente: 7,6% 15:00 CET , Globale (Fondo Monetario Internazionale) – World Economic Outlook – previsione: n/d; precedente: n/d

, Globale (Fondo Monetario Internazionale) – World Economic Outlook – previsione: n/d; precedente: n/d 16:00 CET , Medio Oriente – Inizio dei colloqui Israele–Libano – nessuna previsione

, Medio Oriente – Inizio dei colloqui Israele–Libano – nessuna previsione 16:15 CET , Globale (IMF) – Global Financial Stability Report – previsione: n/d; precedente: n/d

, Globale (IMF) – Global Financial Stability Report – previsione: n/d; precedente: n/d 16:30 CET, Globale (IMF) – Financial Stability Conference – nessuna previsione Interventi delle banche centrali 16:00 CET , BCE – intervento di Gabriel Makhlouf

, BCE – intervento di Gabriel Makhlouf 16:00 CET , BCE – intervento di Philip Lane

, BCE – intervento di Philip Lane 16:00 CET , BoE – intervento di Megan Greene

, BoE – intervento di Megan Greene 18:15 CET , Fed – intervento di Austan Goolsbee

, Fed – intervento di Austan Goolsbee 18:45 CET , Fed – intervento di Michael Barr

, Fed – intervento di Michael Barr 19:00 CET , Fed – interventi di John C. Williams, Susan Collins, Thomas Barkin e Barr

, Fed – interventi di John C. Williams, Susan Collins, Thomas Barkin e Barr 23:00 CET, BCE – intervento di Christine Lagarde EURUSD chart (D1 interval) Fonte: xStation5

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