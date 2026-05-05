Calendario economico: sotto i riflettori l'ISM dei servizi statunitensi e il rapporto JOLTS

Il calendario economico di oggi sarà focalizzato sui dati statunitensi—le offerte di lavoro (JOLTS), che forniranno una visione più precisa delle dinamiche del mercato del lavoro a marzo, e soprattutto il report ISM Services, per il quale il mercato si aspetta un lieve calo su base mensile, con una componente prezzi ancora molto elevata. Calendario Economico (orari in CET) 06:30 – Tasso di interesse RBA & comunicato – tasso: 4,35% (previsione: 4,35%, precedente: 4,10%). Decisione in linea con le attese; i mercati ora analizzano il comunicato per segnali su ulteriori strette e sulle prospettive dell’inflazione.

08:30 – CPI Svizzera YoY – previsione: 0,6% a/a, precedente: 0,3%. Inflazione attesa in accelerazione, ma ancora contenuta rispetto ad altri Paesi.

08:30 – CPI Svizzera MoM – previsione: 0,3% m/m, precedente: 0,2%. Indica un moderato aumento delle pressioni sui prezzi nel breve termine.

08:30 – CPI Core Svizzera YoY – previsione: 0,5% a/a, precedente: 0,4%. Inflazione core moderata, con pressione limitata sulla banca centrale svizzera.

08:45 – Saldo di bilancio Francia – precedente: -32,12 miliardi €. Nessuna previsione disponibile; dato rilevante per valutare la stabilità fiscale nell’area euro.

15:30 – Bilancia commerciale USA – previsione: -69,5 miliardi $, precedente: -57,3 miliardi $. Un deficit più ampio potrebbe pesare sul dollaro.

15:30 – Bilancia commerciale Canada – previsione: -2,5 miliardi CAD, precedente: -5,74 miliardi CAD. Il miglioramento atteso potrebbe sostenere il dollaro canadese.

15:55 – Redbook USA YoY – precedente: 7,7%. Indicatore dell’attività dei consumatori in tempo reale negli USA.

16:45 – PMI Servizi USA (S&P) finale – previsione: 51,3, precedente: 51,3. Indica stabilizzazione nel settore servizi.

16:45 – PMI Composito USA (S&P) finale – previsione: 52,1, precedente: 52,0. Lieve miglioramento dell’attività economica complessiva.

17:00 – JOLTS USA (offerte di lavoro) – previsione: 6,85 milioni, precedente: 6,882 milioni. Riflette una domanda di lavoro stabile; indicatore chiave per la Fed.

17:00 – ISM Servizi USA – previsione: 53,7, precedente: 54,0. Atteso un leggero calo, ma il settore resta in espansione.

17:00 – Vendite di nuove abitazioni USA – previsione: 0,652 milioni, precedente: 0,587 milioni. Atteso rimbalzo della domanda immobiliare.

17:00 – Vendite nuove abitazioni USA MoM – previsione: 3,0%, precedente: -17,6%. Forte recupero dopo il calo precedente.

17:00 – Prezzi pagati ISM Servizi – precedente: 70,7. Livelli elevati indicano persistenti pressioni inflazionistiche.

17:00 – Occupazione ISM Servizi – precedente: 45,2. Sotto 50, segnala contrazione dell’occupazione nel settore servizi.

17:00 – Nuovi ordini ISM Servizi – precedente: 60,6. Forte componente della domanda a supporto del settore. Interventi delle Banche Centrali (CET) 07:30 – Conferenza stampa RBA (in corso)

10:00 – Fabio Panetta (BCE)

17:00 – Michelle Bowman (Fed)

18:40 – Philip Lane (BCE)

19:30 – Michael Barr (Fed) Pubblicazione Utili (CET) 13:45 – Pfizer Q1 2026

14:00 – PayPal Q1 2026

23:15 – AMD Q1 2026

23:50 – Super Micro Computer Q3 fiscale 2026 EUR/USD (grafico D1) Fonte: xStation5

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