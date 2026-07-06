Calendario economico: tutti gli occhi puntati sui dati chiave del settore dei servizi USA ⏰

Stiamo inaugurando una nuova settimana sui mercati finanziari. I dati macroeconomici pubblicati questa mattina hanno avuto finora un impatto limitato: le vendite al dettaglio in Ungheria sono risultate leggermente superiori alle attese (4,8% su base annua contro il 4,7% previsto), mentre la produzione industriale ungherese ha deluso le aspettative (-0,4% su base annua contro l'1,4% atteso). In Germania, invece, gli ordini all'industria hanno superato le previsioni, registrando un aumento dell'1,9% su base mensile rispetto all'1,5% previsto.

Nel pomeriggio l'attenzione dei mercati si sposterà sugli Stati Uniti, dove saranno pubblicati gli indici PMI e ISM relativi al settore dei servizi di giugno. Alle 15:45 è atteso il dato del PMI Servizi (consenso: 51,4), mentre alle 16:00 sarà diffuso il più importante ISM Non-Manufacturing Index (atteso a 54,2, rispetto al precedente 54,5), insieme alle sue principali componenti: Attività Economica (Business Activity), Occupazione (Employment) e Indice dei Prezzi (Prices Index). In serata sono inoltre previsti gli interventi di alcuni esponenti delle banche centrali: Christopher Waller della Fed (ore 17:00) e Philip Lane della BCE (ore 20:30), che potrebbero influenzare le aspettative del mercato sull'evoluzione futura dei tassi d'interesse.

Apertura degli indici azionari europei