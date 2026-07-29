Calendario economico: Tutto insieme! La decisione della Fed sui tassi e gli utili delle Big Tech metteranno a dura prova gli investitori (29.07.2026)

La seduta odierna sui mercati finanziari si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti delle ultime settimane. Da un lato, l'attenzione è rivolta alla decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse negli Stati Uniti, seguita dalla conferenza stampa del presidente della Fed, Kevin Warsh. Attualmente il mercato attribuisce circa il 30% di probabilità a un rialzo dei tassi nella riunione odierna del FOMC e il 100% di probabilità a un aumento nella riunione di settembre. Dal punto di vista dei mercati, si tratta di una riunione dall'esito altamente incerto, con un elevato potenziale di sorprese e un possibile forte aumento della volatilità, soprattutto sul cambio EUR/USD. Allo stesso tempo, l'attenzione degli investitori di Wall Street sarà concentrata anche sulle trimestrali di due colossi tecnologici, che verranno pubblicate dopo la chiusura delle contrattazioni: Meta Platforms e Microsoft. I risultati rappresenteranno un banco di prova fondamentale per valutare il sentiment sul settore tecnologico e la capacità delle aziende di monetizzare gli investimenti nell'intelligenza artificiale. Principali dati pubblicati nella sessione asiatica e in mattinata Australia: l'inflazione CPI del secondo trimestre è risultata inferiore alle attese, offrendo un certo sollievo alla Reserve Bank of Australia (RBA). Su base annua l'indice è sceso al 3,9% (consenso: 4,1%), mentre su base trimestrale si è attestato allo 0,6% (attese: 0,7%). A giugno l'inflazione è inoltre rallentata dal 4,0% al 3,8%. Svezia: il PIL preliminare del secondo trimestre ha sorpreso positivamente. L'economia è cresciuta dell'1,4% su base trimestrale (consenso: +0,7%) e del 2,8% su base annua (attese: +1,9%), recuperando dopo la contrazione registrata nel trimestre precedente. Norvegia: forte rimbalzo delle vendite al dettaglio, escluse le automobili, a giugno. Il dato è cresciuto dell'1,8% su base mensile, compensando ampiamente il calo del 2,1% registrato a maggio. Germania: i prezzi alle importazioni di giugno sono diminuiti dello 0,7% su base mensile, in linea con le attese, mentre su base annua sono aumentati del 6,1%. Calendario macroeconomico (orari CET) 09:00 – Polonia: Indice del mercato del lavoro BIEC (luglio). Precedente: 76,9.

Indice del mercato del lavoro BIEC (luglio). Precedente: 76,9. 10:30 – Regno Unito: Approvazioni di mutui (giugno). Consenso: 57 mila | Precedente: 56,2 mila.

Approvazioni di mutui (giugno). Consenso: 57 mila | Precedente: 56,2 mila. 10:30 – Regno Unito: Offerta di moneta M4 (m/m, giugno). Consenso: +0,2% | Precedente: +0,1%.

Offerta di moneta M4 (m/m, giugno). Consenso: +0,2% | Precedente: +0,1%. 13:00 – Stati Uniti: Indice settimanale delle richieste di mutuo MBA. Precedente: +1,9%.

Indice settimanale delle richieste di mutuo MBA. Precedente: +1,9%. 16:30 – Stati Uniti: Variazione delle scorte di petrolio greggio EIA. Consenso: -1,3 milioni di barili | Precedente: +2,01 milioni.

Variazione delle scorte di petrolio greggio EIA. Consenso: -1,3 milioni di barili | Precedente: +2,01 milioni. 16:30 – Stati Uniti: Variazione delle scorte di benzina EIA. Consenso: -0,7 milioni di barili | Precedente: +0,76 milioni.

Variazione delle scorte di benzina EIA. Consenso: -0,7 milioni di barili | Precedente: +0,76 milioni. 16:30 – Stati Uniti: Variazione delle scorte di distillati EIA. Consenso: +0,1 milioni di barili | Precedente: +1,4 milioni.

Variazione delle scorte di distillati EIA. Consenso: +0,1 milioni di barili | Precedente: +1,4 milioni. 20:00 – Stati Uniti: Decisione del FOMC sui tassi di interesse. Consenso: 3,50%-3,75% | Precedente: 3,50%-3,75%.

Decisione del FOMC sui tassi di interesse. Consenso: 3,50%-3,75% | Precedente: 3,50%-3,75%. 20:30 – Stati Uniti: Conferenza stampa del presidente della Fed, Kevin Warsh, al termine della riunione del FOMC. Trimestrali in evidenza Wall Street Microsoft (MSFT): uno dei report più importanti per l'intero comparto Big Tech. Gli investitori valuteranno in particolare il ritmo di monetizzazione dell'intelligenza artificiale e la crescita dei ricavi della piattaforma cloud Azure.

uno dei report più importanti per l'intero comparto Big Tech. Gli investitori valuteranno in particolare il ritmo di monetizzazione dell'intelligenza artificiale e la crescita dei ricavi della piattaforma cloud Azure. Meta Platforms (META): risultati chiave per misurare lo stato del mercato della pubblicità digitale e l'entità degli investimenti (Capex) nelle infrastrutture dedicate all'IA.

risultati chiave per misurare lo stato del mercato della pubblicità digitale e l'entità degli investimenti (Capex) nelle infrastrutture dedicate all'IA. Lam Research.

Qualcomm.

Procter & Gamble (prima dell'apertura di Wall Street). Borsa di Varsavia (GPW) Grupa Kęty.

mBank. Tre mercati da monitorare oggi EUR/USD (Forex)

La principale coppia valutaria dovrebbe rimanere relativamente stabile per gran parte della giornata (attualmente intorno a 1,1399), ma è atteso un deciso aumento della volatilità alle 20:00 e alle 20:30. La decisione del FOMC e il tono delle dichiarazioni di Kevin Warsh potrebbero determinare la direzione del dollaro statunitense nelle prossime settimane. US100 (future sul Nasdaq 100)

L'indice tecnologico continua a essere sotto pressione a causa dei timori di una possibile bolla legata all'intelligenza artificiale e delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La decisione della Fed e le trimestrali di Meta e Microsoft potrebbero rappresentare il catalizzatore per un rimbalzo oppure per una rottura dei principali livelli di supporto. Petrolio (OIL)

Il greggio potrebbe essere tra gli asset più volatili della giornata. Oltre all'escalation delle tensioni in Medio Oriente e ai possibili movimenti del dollaro dopo la riunione della Fed, gli investitori attendono il report del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (EIA), con il consenso che prevede una riduzione delle scorte di greggio pari a 1,3 milioni di barili. L'EUR/USD si muove in un range laterale dalla metà di giugno e ha recentemente testato l'importante livello di supporto a 1,1355. La persistente incertezza legata alle tensioni in Medio Oriente e all'evoluzione dei prezzi dell'energia ha mantenuto le banche centrali su entrambe le sponde dell'Atlantico orientate verso un approccio restrittivo. Tuttavia, nelle ultime settimane le aspettative sui futuri rialzi dei tassi negli Stati Uniti si sono progressivamente differenziate da quelle dell'Europa, riportando il cambio EUR/USD al di sotto della soglia di 1,1400. Fonte: xStation5

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