Calendario economico: utili, vendite al dettaglio USA e Fed si contenderanno l'attenzione degli investitori (16.07.2026)

Agenda dei mercati – Oggi (orari CET) La stagione delle trimestrali entra nel vivo, Trump valuta un'espansione delle operazioni militari in Medio Oriente e diversi esponenti della Federal Reserve prenderanno la parola dopo la pubblicazione dei recenti dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI). In altre parole, i mercati devono fare i conti contemporaneamente con numerosi fattori e gli investitori cercano di distinguere gli elementi fondamentali dal rumore di fondo, soprattutto mentre continua la pressione sui titoli legati all'intelligenza artificiale. I risultati trimestrali appena pubblicati da TSMC non sono riusciti a sostenere il sentiment nel mercato americano nel pre-market, con il titolo in calo dell'1,4%. Le trimestrali societarie resteranno il principale motore della volatilità di Wall Street nel corso della giornata. Allo stesso tempo, sarà importante seguire gli interventi dei membri della Fed e il report settimanale dell'EIA sulle scorte di gas naturale, che, insieme agli sviluppi geopolitici, potrebbero influenzare il mercato valutario e quello delle materie prime. Dal punto di vista macroeconomico, il dato più atteso è quello sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Negli ultimi mesi il consumatore americano ha visto ridursi i risparmi a causa del nuovo aumento del costo della vita, rendendo questa pubblicazione particolarmente importante per una Federal Reserve ancora focalizzata sull'inflazione. Principali dati pubblicati nella sessione europea Regno Unito – PIL La mattinata è stata caratterizzata da un fitto calendario di dati macroeconomici britannici. PIL mensile (m/m) di maggio: +0,1% (in linea con le attese).

+0,1% (in linea con le attese). PIL trimestrale (ultimi tre mesi): +0,7%, superiore al consenso del +0,5%.

+0,7%, superiore al consenso del +0,5%. PIL annuale (a/a): +1,3%, leggermente inferiore alle attese (+1,4%). Regno Unito – Industria e commercio Produzione manifatturiera (a/a): +2,3% (attese: +1,9%).

+2,3% (attese: +1,9%). Produzione industriale (m/m): -0,5% (attese: -0,1%).

-0,5% (attese: -0,1%). Bilancia commerciale: deficit ridotto a -18,66 miliardi di sterline, meglio delle attese (-23,3 miliardi). Calendario macroeconomico (orari CET) 11:00 – 🇮🇹 Italia: Inflazione CPI (giugno, a/a) Consenso: 3,0% Precedente: 3,2%

– 🇮🇹 Italia: Inflazione CPI (giugno, a/a) 12:00 – 🇪🇺 Eurozona: Bilancia commerciale destagionalizzata (maggio) Consenso: 2,5 miliardi € Precedente: 1,3 miliardi €

– 🇪🇺 Eurozona: Bilancia commerciale destagionalizzata (maggio) 15:00 – 🇵🇱 Polonia: Inflazione core (esclusi alimentari ed energia) (giugno, a/a) Consenso: 3,0% Precedente: 3,1%

– 🇵🇱 Polonia: Inflazione core (esclusi alimentari ed energia) (giugno, a/a) 15:15 – 🇨🇦 Canada: Avvio di nuovi cantieri residenziali (giugno) Consenso: 258 mila Precedente: 261,4 mila

– 🇨🇦 Canada: Avvio di nuovi cantieri residenziali (giugno) 15:30 – 🇺🇸 Stati Uniti: Vendite al dettaglio (giugno, m/m) Consenso: +0,2% Precedente: +0,9%

– 🇺🇸 Stati Uniti: Vendite al dettaglio (giugno, m/m) 15:30 – 🇺🇸 Stati Uniti: Vendite al dettaglio escluse auto (giugno, m/m) Consenso: -0,1% Precedente: +0,8%

– 🇺🇸 Stati Uniti: Vendite al dettaglio escluse auto (giugno, m/m) 15:30 – 🇺🇸 Stati Uniti: Indice manifatturiero della Fed di Philadelphia (luglio) Consenso: 13 Precedente: 10,3

– 🇺🇸 Stati Uniti: Indice manifatturiero della Fed di Philadelphia (luglio) 15:30 – 🇺🇸 Stati Uniti: Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione Consenso: 216 mila Precedente: 215 mila

– 🇺🇸 Stati Uniti: Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione 17:00 – 🇺🇸 Stati Uniti: Vendite di abitazioni in corso (giugno, m/m) Consenso: -0,5% Precedente: +3,8%

– 🇺🇸 Stati Uniti: Vendite di abitazioni in corso (giugno, m/m) 17:30 – 🇺🇸 Stati Uniti: Variazione delle scorte di gas naturale EIA Precedente: 61 miliardi di piedi cubi

– 🇺🇸 Stati Uniti: Variazione delle scorte di gas naturale EIA 19:30 – 🇺🇸 Intervento di Lorie Logan , membro del FOMC.

– 🇺🇸 Intervento di , membro del FOMC. 20:25 – 🇺🇸 Intervento di Jeffrey Schmid, membro del FOMC. Trimestrali più attese a Wall Street TSMC

UnitedHealth Group

GE Aerospace

Netflix Tre mercati da monitorare oggi GBP/USD (Forex) La sterlina sta assimilando l'importante flusso di dati macro proveniente dal Regno Unito. Il PIL trimestrale migliore delle attese e la robusta crescita della produzione manifatturiera rafforzano le argomentazioni della componente più restrittiva della Bank of England. Nel pomeriggio, il confronto con i dati sulle vendite al dettaglio statunitensi sarà determinante per definire la direzione del cambio GBP/USD fino alla chiusura dei mercati. EUR/PLN (Forex) Alle 15:00 CET sarà pubblicato il dato sull'inflazione core polacca di giugno. Il consenso prevede un rallentamento dal 3,1% al 3,0% su base annua. Si tratta di un dato importante per valutare la persistenza delle pressioni inflazionistiche interne e le future decisioni della banca centrale polacca, con possibili ripercussioni sulla volatilità dello zloty e del settore bancario della Borsa di Varsavia. Nasdaq / US100 (Indici) Alle 15:30 CET saranno diffusi i dati più importanti della giornata: le vendite al dettaglio USA, accompagnate dalle richieste di sussidio di disoccupazione e dall'indice manifatturiero della Fed di Philadelphia. Il mercato si aspetta un netto rallentamento delle vendite, con il dato core addirittura previsto in territorio negativo (-0,1% mensile). Questi numeri offriranno un'indicazione chiave sullo stato di salute del consumatore americano. Un dato molto debole potrebbe alimentare i timori di un brusco rallentamento dell'economia, penalizzando il sentiment di Wall Street; un risultato in linea con le aspettative, invece, rafforzerebbe l'ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve in autunno.

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