Calo Inflazione in Europa e in Italia

Punti chiave Cala l'Inflazione in Italia ai minimi di ottobre 2024

Ancora alto il livello dei prezzi del "carrello della spesa"

Cala anche l'inflazione in Europa e scende sotto il 2%

Cala l'inflazione in Italia e si porta all'1% cosí come cala l'inflazione europea che si porta all'1,7%. Inflazione Italiana in calo. Aumenta il carrello della spesa Il livello dell'inflazione si porta appena sopra lo 0,9% di ottobre 2024, segnando di fatto un calo rispetto ai mesi precedenti. Il calo del tasso di inflazione peró non incide in modo determinante sul carrello della spesa che risulta +2,1% rispetto lo scorso anno, infatti a salire sono i beni alimentari non lavorati (+2,5%) e quelli lavorati (+2,2%), servizi relativi all'abitazione (+4,4%) e servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3%). Calano solamente i servizi relativi ai trasporti (-3,7%) Grafico dell'inflazione Italia - Fonte: Tradingview - Istat Inflazione in Europa Stessa identica dinamica si registra sull'inflazione europea che cala dal 2% a 1,7%, un calo congiunturale che vede le stesse voci di spesa dell'Italia. A calare in Europa i prezzi dell'energia dovuti essenzialmente al calo del prezzo del petrolio e il rafforzamento dell'euro sui mercati valutari.





