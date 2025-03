CHN.cash aumenta del 2,5% 📈Le azioni cinesi guadagnano grazie alle dichiarazioni di Citi, alla domanda interna record

Il mercato azionario cinese sta nuovamente attirando l'attenzione degli investitori globali, registrando forti guadagni grazie all'ottimismo riguardo al settore tecnologico e al supporto del governo per l'innovazione. Negli ultimi giorni, l'Indice MSCI Cina è aumentato del 4,3% dall'inizio del Congresso Nazionale del Popolo, segnando la sua migliore performance in questo evento dal 2018. Un'impennata dei flussi di capitale verso le aziende cinesi quotate a Hong Kong ha portato a volumi di scambi record. Una storia di crescita

Secondo i dati di Wind Information, gli acquisti netti di azioni da parte degli investitori cinesi della terraferma hanno raggiunto i 29,62 miliardi di HKD (3,81 miliardi di USD) ieri, il livello più alto dal lancio dei programmi Shanghai Connect e Shenzhen Connect. Gli investitori hanno mostrato un particolare interesse per i colossi tecnologici come Alibaba e Tencent, che non sono disponibili nelle borse cinesi della terraferma. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il recente rally delle azioni cinesi è alimentato in gran parte dagli impegni del governo a intensificare il supporto per il settore tecnologico. Pechino ha annunciato un aumento della spesa per l'intelligenza artificiale e le tecnologie all'avanguardia, aumentando la fiducia degli investitori. Inoltre, la decisione di espandere il deficit di bilancio al 4% del PIL, compresi i programmi di sussidi ai consumatori, ha fornito un ulteriore stimolo al mercato. Gli analisti di Citi hanno osservato ieri che, nonostante i rischi legati ai dazi degli Stati Uniti, le azioni tecnologiche cinesi restano un'alternativa di investimento attraente. Di conseguenza, Citigroup ha migliorato la sua valutazione sulle azioni cinesi, in particolare sull'Hang Seng China Enterprises Index, portandola a "overweight", mentre ha declassato il mercato statunitense a "neutral". Cina - ancora sottovalutata?

Nonostante il recente aumento, gli analisti sostengono che le azioni cinesi rimangano relativamente sottovalutate rispetto ai mercati occidentali. Gli investitori stanno iniziando a cercare alternative al mercato azionario statunitense, spostando sempre più l'attenzione sull'Asia, in particolare sulla Cina e su Hong Kong. La valutazione di Citi suggerisce che le basse valutazioni e i cambiamenti politici che potrebbero stimolare il consumo rendono la Cina un mercato allettante. Il racconto dell'intelligenza artificiale rimane un forte motore di sentimento. Dopo la svolta con DeepSeek AI, il modello Hunyuan di Tencent e il QwQ-32B di Alibaba rafforzano ulteriormente la leadership tecnologica della Cina. Le aziende nei settori della tecnologia, dell'e-commerce (Alibaba), delle catene di ristoranti (Yum China) e del turismo dovrebbero trarre beneficio dalla ripresa economica della Cina nei prossimi trimestri. Gli investitori vedono sempre più la Cina come un'alternativa valida ad altri mercati emergenti. La domanda chiave rimane se l'attuale mercato rialzista rappresenti l'inizio di una tendenza positiva a lungo termine o solo una reazione a breve termine agli stimoli del governo. CHN.cash (Analisi del grafico D1)

Guardando l'indice CHN.cash, vediamo che rimane all'interno di un canale di prezzo ascendente, attualmente scambiando vicino al suo range superiore. Un segnale positivo è che la correzione di Wall Street non è riuscita a sminuire il sentiment verso le azioni cinesi. La domanda chiave è se un potenziale rimbalzo delle azioni statunitensi sposterà i capitali lontano dalla Cina e di nuovo verso gli indici americani. Tuttavia, considerando i miglioramenti nei fondamentali che supportano il mercato rialzista cinese e la possibilità di un summit Xi-Trump a giugno 2025, l'indice sembra resistere alla pressione a breve termine e mantenere saldamente la sua tendenza al rialzo. Fonte: xStation5

