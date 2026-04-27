Cosa aspettarsi dai dati economici e dagli utili aziendali questa settimana? ❓

I primi minuti della sessione di contrattazione di lunedì sui mercati europei mostrano rialzi moderati per la maggior parte degli indici azionari. I futures, tuttavia, non stanno seguendo questa tendenza. Il DAX tedesco perde lo 0,27%, mentre l’EU50 scende dello 0,3%. Gli investitori continuano a concentrare l’attenzione sulle nuove notizie riguardanti il conflitto in Medio Oriente, che restano molto ambigue. Sullo sfondo, la stagione delle trimestrali del primo trimestre sta assumendo sempre più rilevanza e rappresenterà il principale focus nelle giornate di mercoledì e giovedì. Prezzi attuali dei contratti europei. Fonte: xStation COSA POSSIAMO ASPETTARCI DALLA SESSIONE ODIERNA E DAL RESTO DELLA SETTIMANA? • Trump ha convocato una riunione nella Situation Room con i principali consiglieri per la sicurezza nazionale per valutare lo stallo nei negoziati con l’Iran e considerare le prossime mosse. Qualsiasi notizia proveniente da questo incontro potrebbe provocare forti scosse sui mercati, in particolare su petrolio e contratti futures. • La proposta di pace iraniana è il principale catalizzatore della giornata. Trump ha chiarito di non voler revocare le sanzioni finché non saranno ottenute concessioni sul nucleare. La Casa Bianca ha dichiarato che “non negozierà tramite la stampa” e accetterà solo un accordo che impedisca in modo permanente all’Iran di ottenere armi nucleari. Lo stallo continua. • Settimana cruciale per notizie macroeconomiche e societarie: Fed (mercoledì), BCE e BoE (giovedì), BoJ, BoC. Dati attesi: PCE USA, PIL USA, ISM manifatturiero. Cinque società delle “Mag 7” pubblicheranno i risultati trimestrali: qualsiasi delusione agli attuali livelli di valutazione potrebbe innescare una brusca correzione dai massimi storici. Di seguito sono elencati i report macroeconomici più importanti in calendario questa settimana ⬇️ Fonte: XTB Calendario trimestrali Fonte: XTB

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