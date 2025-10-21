Cosa aspettarsi dai risultati del terzo trimestre 2025 della Coca-Cola?

Punti chiave Coca-Cola potrebbe continuare a registrare un calo dei volumi.

Il potere di determinazione dei prezzi nei mercati sviluppati e i volumi nei mercati emergenti sono fattori chiave per Coca-Cola.

Coca-Cola presenterà oggi i risultati finanziari del terzo trimestre prima dell’apertura dei mercati americani. L’azienda ha registrato un leggero calo delle vendite in unità nel secondo trimestre, compensato dagli aumenti di prezzo. Tuttavia, gli investitori saranno particolarmente concentrati su questo aspetto nei risultati di oggi. Cosa si aspetta il mercato dai risultati di Coca-Cola del 3° trimestre 2025? Ricavi: 12,4 miliardi di dollari, +4,2% su base annua

EBIT: 3,87 miliardi di dollari, +5,4% su base annua

Utile per azione (EPS): 0,78$, +1,3% su base annua Il mercato prevede ricavi intorno ai 12,4 miliardi di dollari, con una crescita del 4,2% su base annua. Tuttavia, si attende ancora pressione sui volumi, soprattutto nella regione APAC, che nel secondo trimestre ha registrato un calo del 5% e dove il management ha già avvertito che questa tendenza potrebbe persistere per un po’ di tempo. D’altra parte, si prevede che l’azienda confermi le proiezioni di crescita per l’intero anno, con una crescita organica tra il 5% e il 6% su base annua, mentre la crescita delle vendite nette sarà ridotta dall’impatto negativo delle fluttuazioni valutarie. Questo influenzerà gli utili del terzo trimestre, con una crescita dell’EPS stimata solo all’1,3% a causa della copertura valutaria. In questo contesto, Coca-Cola continua a migliorare la coordinazione tra la società madre e gli imbottigliatori, garantendo un lavoro di squadra efficiente e maggiori economie di scala, che si rifletterà chiaramente quando riuscirà ad aumentare i volumi venduti. L’attenzione resta sull’espansione nei paesi in via di sviluppo, dove vive la maggior parte della popolazione. Nei paesi maturi, la crescita tramite volumi sarà difficile a causa della già ampia quota di mercato, quindi la crescita deriverà dagli aumenti di prezzo. È quindi fondamentale combinare moderati aumenti di prezzo nei mercati maturi con un aumento dei volumi nei mercati emergenti. Le azioni di Coca-Cola sono aumentate del 10% nel 2025. Source: xStation5 Source: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.