I dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti sono in linea con le aspettative

Inflazione dei consumatori (CPI) – USA Inflazione CPI (m/m): 0,5%; previsione 0,5% (precedente 0,6%)

Inflazione CPI core (m/m): 0,3%; previsione 0,3% (precedente 0,4%)

Inflazione CPI (a/a): 4,2%; previsione 4,2% (precedente 3,8%)

Inflazione CPI core (a/a): 2,9%; previsione 2,9% (precedente 2,8%) Perché questi dati sono importanti? L’inflazione al consumo (CPI) è l’indicatore più importante per misurare il ritmo di crescita dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore. Riflette come cambia il costo della vita per le famiglie e rappresenta un riferimento chiave per la politica monetaria della Federal Reserve (Fed). Un dato CPI superiore alle attese indica pressioni inflazionistiche persistenti nell’economia, il che può aumentare la probabilità che i tassi d’interesse restino elevati più a lungo o che venga adottato un ulteriore irrigidimento monetario. Al contrario, dati più deboli possono sostenere le aspettative di tagli dei tassi e un atteggiamento più accomodante della Fed. Particolarmente importante è l’inflazione core CPI, che esclude le componenti più volatili come alimentari ed energia. Questa misura offre una visione più chiara delle tendenze inflazionistiche di lungo periodo ed è attentamente monitorata dalla banca centrale. Il rapporto CPI ha un impatto significativo sui mercati finanziari. Un’inflazione più alta tende a sostenere il dollaro USA e a spingere al rialzo i rendimenti dei Treasury, poiché gli investitori anticipano una politica più restrittiva da parte della Fed. Al contrario, dati inferiori alle attese possono indebolire il dollaro, sostenere i mercati azionari e aumentare le aspettative di tagli dei tassi. Dati effettivi I dati CPI USA confermano che l’inflazione rimane relativamente elevata e ben al di sopra dei livelli compatibili con un ciclo di allentamento monetario confortevole da parte della Federal Reserve. Il CPI headline si è attestato allo 0,5% su base mensile, in linea con le attese ma comunque indicativo di pressioni inflazionistiche di breve termine persistenti. Pur non sorprendendo rispetto al consenso, il dato rafforza l’idea che la dinamica dei prezzi resti solida e non stia rallentando in modo significativo su base mensile. Su base annua, il CPI è salito al 4,2% dal precedente 3,8%, evidenziando che gli effetti base non stanno più fornendo supporto disinflazionistico. Al contrario, l’inflazione si sta stabilizzando su livelli elevati, in netto contrasto con qualsiasi narrativa che suggerisca un rapido ritorno verso il target del 2% della Fed. Anche il Core CPI continua a mostrare una certa rigidità. L’inflazione core mensile si è attestata allo 0,3%, pienamente in linea con le attese, ma comunque coerente con un ritmo sottostante troppo elevato per giustificare tagli dei tassi nel breve termine. Su base annua, il Core CPI è salito al 2,9% dal precedente 2,8%, segnalando una lieve riaccelerazione delle dinamiche inflazionistiche di fondo. Il punto chiave per i mercati non è l’assenza di sorprese rispetto al consenso, ma il livello assoluto dell’inflazione. Le pressioni sui prezzi restano troppo elevate per sostenere aspettative credibili di imminenti tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Fonte: xStation5

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