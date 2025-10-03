DE40: L'Europa cerca una direzione tra i report PMI contrastanti

Punti chiave La sessione europea si apre con tono misto, con i dati PMI a influenzare il sentiment; SPA35 e UK100 guidano i rialzi, mentre DE40 resta indietro, in calo di circa 0,2%.

La maggior parte dei dati PMI dei servizi dell’Europa occidentale è risultata più debole del previsto, pur restando sopra la soglia di crescita di 50 punti, tranne in Francia.

Sull’indice tedesco, i settori immobiliare e IT pesano sulla performance, mentre telecomunicazioni e industria sostengono il mercato.

Aggiornamenti societari: Nemetschek guadagna oltre il 2% grazie a una raccomandazione di acquisto; Raiffeisen sale di oltre il 2% dopo la decisione UE sugli asset russi.

Oggi la sessione europea si apre con un tono positivo, con gli investitori concentrati soprattutto sui dati PMI delle principali economie dell’Eurozona. Questi dati influenzano i mercati, mostrando lo stato di salute di industria e servizi e orientando le aspettative sulle future decisioni di politica monetaria. I contratti SPA35 e UK100 registrano i maggiori guadagni, mentre il DE40 è in calo di circa 0,2%. Fonte: Bloomberg Finance Lp

Sull’indice tedesco, oggi i settori immobiliare e IT registrano le maggiori perdite. Telecomunicazioni e industria sostengono invece il prezzo. Dati macroeconomici La sessione odierna è caratterizzata dalla pubblicazione dei dati PMI per il settore servizi delle principali economie dell’Europa occidentale. Di seguito un riepilogo dei principali valori: Spagna, Services PMI Settembre – Previsto: 53,2, Pubblicato: 54,3, Precedente: 53,2

Italia, Services PMI Settembre – Previsto: 51,5, Pubblicato: 52,5, Precedente: 51,5

Francia, Services PMI Settembre – Previsto: 48,9, Pubblicato: 48,5, Precedente: 49,8

Germania, Services PMI Settembre – Previsto: 52,5, Pubblicato: 51,5, Precedente: 49,3

Eurozona, PMI Settembre – Previsto: 51,4, Pubblicato: 51,3, Precedente: 50,5

Regno Unito, Services PMI (finale) Settembre – Previsto: 51,9, Pubblicato: 50,8, Precedente: 54,2 La maggior parte dei dati è risultata più debole delle previsioni di mercato, introducendo una moderata cautela sui mercati. Tuttavia, la situazione resta sotto controllo, con gli indicatori ancora sopra la soglia dei 50 punti che separa crescita e rallentamento, ad eccezione della Francia, dove i servizi segnano valori al di sotto di questa soglia. DE40 (D1) Fonte: xStation5

Il prezzo sul grafico ha superato brevemente la resistenza intorno a 24.500, ma è rapidamente rientrato, segnalando debolezza tra i compratori dopo i recenti rialzi. Uno scenario probabile è una fase di consolidamento lungo la tendenza ribassista di breve periodo e un nuovo tentativo di testare la resistenza. Se il prezzo dovesse rompere le trendline di breve e medio termine, il prossimo supporto sarà il livello FIBO 23,6.

Company News: Nemetschek (NEM.DE) – La società ha ricevuto una raccomandazione di acquisto da una banca d’investimento. Il prezzo sale di oltre +2%.

Raiffeisen (RAW.DE) – La Commissione Europea ha deciso di trasferire gli asset congelati di oligarchi russi sotto la gestione della banca. La quotazione cresce di oltre il 2%.

