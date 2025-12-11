Disney investe in OpenAI e annuncia una rivoluzione nella creazione di animazioni 📱

La Walt Disney Co. (DIS.US) ha annunciato una partnership innovativa con OpenAI, investendo 1 miliardo di euro nella start-up di intelligenza artificiale e diventando il primo grande partner di licenza per la piattaforma Sora. L’accordo triennale prevede la fornitura di oltre 200 personaggi animati tratti dalle librerie Disney, Marvel, Pixar e Star Wars per la generazione di contenuti video. Una limitazione chiave dell’accordo è l’esclusione delle immagini di celebrità e delle voci degli attori, il che significa che i video generati potranno includere i personaggi visivi ma non le voci originali degli interpreti. Inoltre, alcuni video generati dagli utenti saranno disponibili sulla piattaforma Disney+, creando un nuovo canale di distribuzione per i contenuti AI.

Oltre all’investimento di capitale e alla licenza dei marchi, Disney diventa un cliente importante di OpenAI e implementerà gli strumenti della start-up per creare nuovi prodotti, servizi ed esperienze per Disney+, rendendo inoltre ChatGPT disponibile ai propri dipendenti. Questa decisione segna un cambiamento significativo nell’atteggiamento di Hollywood verso la tecnologia AI, rappresentando una svolta per l’industria dell’intrattenimento, che in precedenza aveva espresso preoccupazioni sull’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti dei creatori e sulla sicurezza dei posti di lavoro. Il CEO Bob Iger ha sottolineato che la partnership permetterà di "espandere in modo attento e responsabile la portata delle nostre storie attraverso l’intelligenza artificiale, rispettando e proteggendo i creatori e il loro lavoro." Disney e OpenAI si sono impegnate a implementare misure di sicurezza responsabili, comprese politiche e controlli adatti all’età per prevenire la generazione di contenuti dannosi, dimostrando un impegno condiviso per l’uso etico dell’AI nell’intrattenimento.

Le azioni della società stanno guadagnando oltre l’1% oggi a seguito di questi annunci e stanno testando le medie mobili esponenziali a 200 e 100 giorni, considerate zone chiave che indicano la continuazione della tendenza al ribasso del titolo.

Fonte: xStation