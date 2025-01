Disoccupazione UK e Effetto Trump

EurUsd sopra 1,04 Unico movimento di ieri nell' inauguration day di Trump é stato quello visto sul dollaro con EurUsd che arriva a superare 1,04 e GbpUsd che torna sopra 1,23, dollaro venduto e mercati azionari che rimangono nei trend visti nei giorni scorsi. Mercati americani chiusi, pertanto l'effetto Trump lo si vedrá solamente oggi quando riaprirá il cash Usa alle 15:30. Nel frattempo c'é attesa per il dato sulla disoccupazione Uk che uscirá in mattinata insieme allo Zew in Germania e in Europa. Nella notte Nikkei vende i massimi giornalieri e chiude a ridosso della paritá.



DISOCCUPAZIONE UK E INFLAZIONE CANADA



Test importante per l'economia Uk che in una fase di palese rallentamento vedrá l'uscita del dato sulla disoccupazione inizialmente previsto al 4,4% fino a qualche giorno fa e che ora é previsto in uscita al 4,3%, in pratica un dato stabile. Ricordiamo che questo dato é relativo al mese di dicembre, pertanto potrebbe essere particolarmente positivo e in questo caso potrebbe essere un dato che conferma il dato di partenza, ossia il 4,3%. Attenzione qualora dovessimo vedere un peggioramento, potrebbe solamente essere l'inizio del declino del mercato del lavoro cosí come la teoria macroeconomica vuole e che confermerebbe quella Curva di Phillips che é manifesta ad esempio nella situazione macro canadese. A proposito di Canada, nel pomeriggio l'uscita del dato sull'inflazione che, come appunto conferma la teoria, dovrebbe uscire in calo a 1,8% contro 1,9% del dato attuale.



RIPRESA CONTRO IL DOLLARO



EurUsd e GbpUsd hanno ieri sfoggiato la loro potenza di breve al con un fortissimo rialzo che ha portato EurUsd da 1,03 a 1,0420 mentre per GbpUsd, stamani alla prova del dato sulla disoccupazione, abbiamo assistito ad un rialzo da 1,2170 a 1,2340, quasi due figure di rialzo. Attenzione, la dinamica su base mensile rimane ribassista ma a quanto pare si stanno creando i presupposti per un possibile rimbalzo nel lungo periodo. Al momento é ancora tutto in fase di test ma questo rialzo allontana momentaneamente le paure circa un possibile raggiungimento della paritá nel breve di EurUsd che ad inizio mese ha raggiunto area 1,02.



EFFETTO TRUMP



