E.l.f. Beauty acquisisce Rhode di Hailey Bieber per 1 miliardo di dollari

New York, 29 maggio 2025 – E.l.f. Beauty ha annunciato l’acquisizione di Rhode Skin, il brand di skincare fondato da Hailey Bieber, in un accordo da 1 miliardo di dollari, che rappresenta una delle operazioni M&A più rilevanti dell’anno nel settore cosmetico. Fondata nel 2022, Rhode ha registrato una crescita eccezionale: con soli 10 prodotti in catalogo, ha generato 212 milioni di dollari di vendite nette nell’ultimo anno fiscale chiuso a marzo. Il deal rafforza la posizione di E.l.f. nei segmenti a maggiore marginalità e segna un deciso ingresso nei canali premium, come Sephora US, Canada e UK, dove Rhode debutterà in autunno. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dettagli dell’operazione Secondo quanto comunicato, E.l.f. verserà 600 milioni in contanti e 200 milioni in azioni, con la possibilità di un earn-out da 200 milioni legato alla performance di Rhode nei prossimi tre anni. L’accordo porta anche all’ingresso del team fondatore nel gruppo, inclusi il CEO Nick Vlahos (ex The Honest Company) e i co-fondatori Lauren e Michael D. Ratner. Hailey Bieber manterrà il ruolo di Chief Brand Officer e sarà anche Strategic Advisor per E.l.f. Impatto finanziario e strategico L’acquisizione è mirata a tre leve economiche chiave: Espansione dei margini: i prodotti Rhode hanno un prezzo medio compreso tra 18 e 38 dollari, contro i circa 6,50 dollari di E.l.f., permettendo di aumentare la marginalità dell’intero portafoglio. Diversificazione del canale distributivo: Rhode diventerà il primo brand E.l.f. presente nelle catene Sephora USA, rafforzando la presenza retail al di fuori del mass market. Penetrazione nel target Gen Z: Rhode rappresenta un canale diretto per raggiungere un pubblico giovane e ad alta propensione all’acquisto digitale, consolidando il posizionamento social-first del gruppo. Prospettive e contesto di mercato L’operazione avviene in un momento di rallentamento della crescita organica di E.l.f. Dopo un +77% di vendite nel FY2024, l’azienda ha riportato un incremento del 28% nel FY2025 (1,3 miliardi di dollari), con il Q4 che ha segnato un modesto +4% su base annua. L’EBITDA rettificato è cresciuto del 26%, segnale di tenuta operativa, ma con margini di miglioramento. La concorrenza nel settore è elevata, ma E.l.f. ha saputo distinguersi da grandi player come Estée Lauder, Coty e Shiseido, i cui volumi sono in calo. Il gruppo ha inoltre annunciato un aumento generalizzato dei prezzi di listino (+1$ per prodotto), in risposta ai dazi USA sulle importazioni cinesi. Conclusioni Con questa acquisizione, E.l.f. scommette sulla forza del branding digitale, sull’appeal delle celebrity economy e sulla resilienza del mercato beauty di fascia media-alta. In un momento in cui altri marchi celebri (come Rare Beauty o Makeup by Mario) faticano a trovare acquirenti, E.l.f. lancia un segnale forte: le operazioni strategiche nel beauty non sono finite, ma richiedono brand con performance reali e visione a lungo termine. Fonte: Team di ricerca di XTB

