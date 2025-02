Elezioni Germania e Mercati Positivi

Oggi Inflazione Euro Vince la destra in Germania, fuori dal Parlamento i liberali e la sinistra populista BSW, la reazione del Dax si fa subito sentire con un forte recupero nei futures che si portano a +1,5% in pre-apertura. Sale anche il Nikkei dopo una chiusura tecnica a dir poco orrenda per l'indice giapponese, reduce dalla "buona notizia" dell'inflazione al 4%. Oggi attesa per l'apertura del cash europeo dopo le elezioni tedesche che potrebbero portare un po' di volatilitá sul mercato ma il mercato rimane altamente tecnico come detto nei precedenti report. In mattinata il dato sull'inflazione area euro



DAX AL TEST DELLE ELEZIONI IN GERMANIA



Forte la reazione positiva del Dax che risale fortemente dopo le elezioni in Germania e la vittoria prevalente della destra. La reazione del mercato cosí positiva arriva dopo una settimana molto negativa per il Dax che ha visto un ritracciamento sostanziale di circa il -3,5% dai massimi, il tutto dopo una crescita da inizio anno pari al +15%. Come prenderá il risultato di queste elezioni il mercato azionario europeo? Come sempre la risposta é sempre e solo tecnica, con la formazione dei prezzi rimandata all'evoluzione giornaliera delle dinamiche di mercato, pertanto soffermiamoci su questo aspetto. Il trend di lungo del Dax rimane ancora positivo, anche dopo la scorsa settimana chiusa in negativo, una settimana assolutamente di rilievo in quanto ci fornisce dei livelli massimi che si possono utilizzare come riferimenti utili per l'evoluzione dei prezzi in questa settimana che porterá alla chiusura mensile dei grafici. Facciamo molta attenzione ai massimi delle scorse due settimane e della scorsa settimana, questa area di prezzi potrebbe vedere delle reazioni negative per l'indice tedesco, al di lá di quanto si possa dire rispetto a eventuali evoluzioni dello scenario politico. Ricordiamo che l'economia tedesca non versa in un buono stato, inoltre in settimana uscirá anche il dato sulla disoccupazione e il dato preliminare sull'inflazione, due dati che potrebbero confermare lo stato di salute una delle economie del G4. Quindi, in questa situazione prevale la tecnica e i livelli massimi di due settimane fa e della scorsa settimana sono i livelli da osservare per eventuali reazioni negative che potrebbero confermare questa breve fase di indebolimento alquanto pericolosa per il trend di lungo termine.



SETTORE DEI SERVIZI IN USA, DATO PEGGIORE DA 17 MESI



Venerdí abbiamo visto l'uscita del dato PMI misurato da S&P Global sullo stato di salute dell'economia americana e abbiamo visto come la situazione non é assolutamente delle migliori. Il dato sul settore dei servizi scende sotto i 50 da luglio 2023 a 49,7 mentre il dato aggregato si attesta a 50,4, il dato peggiore da 17 mesi a questa parte. S&P Global sottolinea come i PMI sottolineano un forte ritmo di decelerazione della crescita degli Usa che ora vedrebbe un Pil annualizzato al +0,6% contro il 2,3% nel Q4 2024. Numeri che dovrebbero far riflettere visto che al momento S&P sottolinea come gli Usa siano l'unica economia con il settore dei servizi in rallentamento, evento che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda le future mosse della Fed.



I MERCATI OGGI



Attesa per l'inflazione europea che dovrebbe attestarsi al 2,5% contro il 2,4% del dato precedente, mentre il mercato si concentrerá sulle elezioni tedesche come market mover adatto all'aumento della volatilitá e all'esasperazione dei movimenti su base giornaliera. Al momento la situazione vede una forte positivitá, il giusto contraccolpo alle forti vendite alle quali abbiamo assistito negli ultimi 3 giorni di negoziazione della scorsa settimana. Attenzione ad EurUsd che potrebbe risentire positivamente della dinamica della scorsa settimana dove di fatto ha fermato la sua salita e il suo possibile recupero di lungo periodo. La settimana si potrebbe concentrare principalmente proprio sui cambi contro il dollaro che potrebbero confermare l'inversione di lungo periodo e di conseguenza la debolezza del dollaro da qui ai prossimi mesi.



