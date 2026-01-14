ETHEREUM: il rialzo delle criptovalute è tornato? 🎢

Dopo che Bitcoin ha superato i 95.000 dollari, anche la seconda criptovaluta per capitalizzazione, Ethereum, si è unita al rally, risalendo fino ai massimi dell’ultimo mese. Il 15 gennaio 2026, gli azionisti di BitMine Immersion Technologies – il più grande veicolo quotato e pubblicamente noto di “detenzione di Ethereum”, guidato dal noto strategist di Fundstrat Tom Lee (che detiene circa il 3,5% dell’offerta disponibile di ETH) – voteranno su una maxi emissione di azioni finalizzata a finanziare ulteriori acquisti di ETH sul mercato. Se gli azionisti dovessero approvare il piano, fortemente sostenuto da Lee, Ethereum potrebbe beneficiare di un acquirente molto rilevante e poco sensibile al prezzo; in combinazione con un’eventuale prosecuzione del recupero di Bitcoin, ciò potrebbe supportare un tentativo di ristabilire un trend rialzista. BitMine Immersion Technologies punta ad accumulare il 5% di tutto l’ETH in circolazione, il che implica che la società dovrebbe ancora acquistare Ethereum per un valore superiore a 6 miliardi di dollari ai prezzi attuali. L’azienda detiene attualmente oltre 4,16 milioni di ETH, acquistati a un prezzo medio di circa 3.120 dollari, e prevede un aumento 1:10 delle azioni autorizzate (da 500 milioni a 5 miliardi di azioni). Secondo la società, il 2026 dovrebbe portare a un recupero graduale del prezzo di Ethereum, mentre il periodo 2027–2028 potrebbe registrare rialzi molto più significativi. Grafico Ethereum (D1)

Sebbene un trend rialzista sostenuto non sia garantito, il grafico sta iniziando a mostrare segnali più costruttivi per i rialzisti. ETH si è portato al di sopra della media mobile a 50 giorni sul timeframe giornaliero (linea arancione) e si sta avvicinando a un test della media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200) (linea rossa), area in cui transita anche una linea di trend teorica. Un movimento sopra i 3.500 dollari potrebbe aprire la strada a un test dei 3.800 dollari nel breve termine, livello che appare come la prossima potenziale resistenza sulla base delle recenti dinamiche di prezzo. La principale area di supporto si colloca attualmente tra 3.100 e 3.200 dollari, dove si concentrano la fase di consolidamento pre-breakout, l’ultima ampia candela verde e la media mobile a 50 giorni. Recentemente, inoltre, Standard Chartered ha alzato il proprio target di lungo periodo su Ethereum a 40.000 dollari entro la fine del 2030, pur riducendo il target per il 2026 a 7.500 dollari dai precedenti 13.000, livello che implica comunque un potenziale rialzo superiore al 100% rispetto ai prezzi attuali. Fonte: xStation5

