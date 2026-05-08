- Europa venduta, Usa ancora rialzisti
- Oggi Disoccupazione Usa e Nfp, dati previsti positivi
- Europa venduta, Usa ancora rialzisti
- Oggi Disoccupazione Usa e Nfp, dati previsti positivi
Mercati che iniziano a cedere i massimi con vendite anche violente come abbiamo visto ieri per il Nasdaq che, dopo una forte accelerazione al rialzo, ha visto una vendita forte e veloce che ha impattato anche gli altri indici di Wall Street. In Europa nel frattempo si vendeva giá dalla mattinata per poi vedere un movimento ribassista concludere la seduta insieme ai mercati americani. Oggi i dati sulla disoccupazione Usa.
Europa cede i massimi. Dax anello debole
Il Dax é l'anello debole dell'Europa, i massimi degli scorsi giorni sono stati venduti senza molti interrogativi, una vendita diretta che sta cambiando la dinamica di lungo su base settimanale e che conferma i vecchi massimi di gennaio come massimi venduti per il lungo termine. Il Dax sembra l'unico indice veramente propenso a vedere una discesa per il lungo termine, nel frattempo anche gli altri indici europei si indeboliscono vistosamente a livello tecnico. Attenzione, i ribassi che abbiamo visto ieri rappresentano uno scarico dei prezzi su un movimento molto forte al rialzo, pertanto la dinamica di base nel breve rimane rialzista ma la tendenza a vendere massimi si inizia a vedere.
Usa ancora forti al rialzo. Vendita violenta dei massimi
Dow Jones é sicuramente l'indice che presenta una dinamica tecnica simile a quella del Dax con il rientro dei prezzi all'interno della fascia dei massimi delle scorse settimane. Il Dow si sta quindi indebolendo di fronte alla forza smisurata di S&P500 e Nasdaq che continuano a salire ma che di fatto hanno visto ieri delle vendite molto forti e violente. Parliamo di movimenti di circa un -1/1,5% non fortissimi ma quanto basta per sporcare quella che sembra una dinamica rialzista infinita. Quella di ieri é stata una breve pausa del movimento rialzista, una breve interruzione del rialzo che potrebbe essere utile per vedere ulteriori indebolimenti per le prossime sedute. Per il momento la dinamica settimanale dei mercati come Nasdaq e S&P500 rimane assolutamente rialzista, quella del Dow Jones risulta invece piú debole.
Oggi Disoccupazione e NFP, decisivi per l'Inflazione
Disoccupazione e Nonfarm Payrolls, dati che di fatto potrebbero essere decisivi per la lettura macroeconomica attuale e per l'evoluzione dell'inflazione. La disoccupazione é prevista stabile al 4,3%, i Nfp ancora positivi a circa 62k unitá. Abbiamo parlato molte volte dei problemi del mercato del lavoro Usa, infatti ieri abbiamo visto il report Challenger dove con circa 80k tagli di posti di lavoro annunciati abbiamo raggiunto il peggior dato da inizio anno dal 2009, peggio solamente il 2020 e il 2025. Si continuano a vedere numeri di fatto allarmanti, ma questi non si riflettono sul tasso di disoccupazione che rimane nel sentiero della salita ma senza mai esplodere al rialzo. Ultimamente stiamo vedendo anche un forte miglioramento delle richieste di sussidi di disoccupazione, evento al limite dell'assurdo considerando le pessime revisioni dei Nonfarm Payrolls che stiamo vedendo dal 2023 a questa parte. In ogni caso oggi il mercato osserverá questi come i dati piú importanti del mese insieme a quelli che usciranno nelle prossime settimane sull'inflazione.
US OPEN: Wall Street apre in rialzo 🔼 Datadog e ARM sotto i riflettori 💥
L'argento è in rialzo del 5,75% 🚀
🚨Il petrolio scende sotto i 100 dollari, alimentando l'ottimismo sui mercati azionari europei e statunitensi
Grafico del giorno: EURUSD in rialzo, ma resta un gioco di aspettative, non una tendenza
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.