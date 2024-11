Europa in Crollo. Usa tiene

Europa in Crollo, Dollaro fortissimo Crollano le majors contro il dollaro, i mercati europei vengono ricoperti di rosso e vengono travolti da ondate di vendite mentre i mercati americani scendono di pochissimo. Anche il Nikkei, che aveva iniziato la giornata in negativo, prosegue durante l'apertura della sessione americana che ha visto scendere tutti gli indici, compresi gli americani anche se di poco rispetto ai mercati europei. Dati brutti dall'Europa, prima dell'inflazione Usa di domani.



DATI PESSIMI DALL'EUROPA



Brutti dati dall'Europa in mattinata che partono male con la disoccupazione Uk che sale al 4,3%, contro le aspettative che vedevano un lieve rialzo al 4,1% rispetto al 4% del dato di partenza. Brutto dato accompagnato poi dallo Zew tedesco e europeo, dati usciti malissimo alle 11:00 del mattino con risultati ben al di sotto delle aspettative e che denotano come l'Europa versi un uno stato economico alquanto pessimo. Questo contesto di rallentamento, dovuto anche la condizione macroeconomica di partenza dove abbiamo avuto inflazione alta e tassi alti, si sta manifestando e si attende solamente un peggioramento del mercato del lavoro in Europa dove vediamo ancora una disoccupazione sui minimi, anomalia totale considerando l'evoluzione attuale dello scenario macroeconomico globale. In Usa, dove invece vediamo una disoccupazione giá in salita, c'é piú ottimismo, anche se di fatto i dati ci ci dicono tutt'altro, ci fanno capire che la situazione economica americana é peggiore di quello che si percepisce e soprattutto peggiore rispetto all'Europa. Staremo a vedere con i prossimi dati americani relativi alla disoccupazione e alle richieste di sussidi previsti per giovedí.



EUROPA IN CROLLO E DOLLARO FORTE



Dollaro fortissimo, spinge le majors sui minimi di riferimento. EurUsd va sotto 1,06, GbpUsd a 1,2720, livelli inimmaginabili fino a poco prima dell'elezione di Trump, eppure i mercati sembrano ben improntati a comprare dollari in modo del tutto cieco e senza tante preoccupazioni. UsdJpy spinge verso nuovi massimi in area 155, il tutto prima del dato sull'inflazione Usa di domani. I mercati europei crollano letteralmente con performance negative di oltre il -1,5% su tutti gli indici. Ftse Mib e Dax si avvicinano al -2%, Cac40 a -2,7% mentre Eurostoxx50 va a -2,2%. Europa al collasso che rompe molti minimi inportanti su base settimanale e riporta le quotazioni indietro di qualche mese. Giappone in caduta nella sessione americana con il ritorno del Nikkei a ridosso dei minimi di ieri, minimi che in mattinata erano stati ricomprati come per provare a rimbalzare. La situazione tecnica sembra essere chiaramente ribassista ma si necessitano conferme nel fine settimana.



MERCATI USA ANCORA FORTI



Mercati Usa che sembrano ancora tenere i massimi anche se i fondamentali dei P/e alti e le capitalizzazioni estreme di mercato iniziano a farsi sentire. Domani il dato dell'inflazione, market mover per eccellenza, potrebbe portare i mercati a fare un movimento di mercato assolutamente di rilievo. Attenzione quindi a come chiuderanno stasera gli indici Usa che stanno facendo di tutto pur di rimanere in alto, con performance negative di poco rilievo rispetto al crollo visto in Europa

