EURUSD in rialzo dopo il calo inaspettato dell'ISM Manufacturing

Stati Uniti – Dati ISM per dicembre:

ISM Manufacturing PMI: effettivo 47,9; previsione 48,3; precedente 48,2

ISM Manufacturing Prices: effettivo 58,5; previsione 59,0; precedente 58,5

ISM Manufacturing New Orders Index: effettivo 47,7; precedente 47,4

ISM Manufacturing Employment: effettivo 44,9; precedente 44,0

La produzione manifatturiera statunitense è contratta per il decimo mese consecutivo a dicembre, con l’ISM Manufacturing PMI a 47,9, leggermente sotto il dato di novembre. La produzione è rimasta in espansione, ma nuovi ordini, occupazione, scorte e importazioni hanno registrato contrazioni. I prezzi hanno continuato a salire, le consegne dei fornitori hanno rallentato e solo i settori computer ed elettronica hanno mostrato espansione, evidenziando una performance settoriale disomogenea.

I dirigenti segnalano debolezza persistente, citando tariffe, costi elevati, bassa domanda dei consumatori e investimenti cauti in capitale. I settori macchinari, chimico, trasporti e metalli lavorati soffrono per la diminuzione degli ordini e la ridotta capacità produttiva. Solo computer ed elettronica e apparecchiature elettriche hanno registrato miglioramenti modesti. Il morale è basso, la logistica resta sensibile ai cambiamenti geopolitici e le aspettative di recupero sono concentrate verso la fine del 2026.

L’EUR/USD ha esteso i guadagni dopo il rapporto, recuperando gradualmente verso il livello psicologico di 1,17000, dopo aver toccato il minimo di quasi un mese intorno a 1,16700.

Fonte: xStation5