EURUSD: la resistenza della Fed sostiene il dollaro nonostante dati sull'inflazione più deboli

La sessione di venerdì sull’EUR/USD è guidata dalle aspettative relative a ulteriori indicazioni sul futuro percorso della politica monetaria da entrambe le sponde dell’Atlantico. I mercati stanno monitorando attentamente il dato finale sull’inflazione dell’Eurozona pubblicato oggi, così come i recenti commenti dei funzionari della Federal Reserve, che stanno cercando di ridimensionare le aspettative su un avvio anticipato del ciclo di tagli dei tassi d’interesse. L’attuale situazione sulla principale coppia valutaria è particolarmente interessante perché un’inflazione più bassa non si traduce più automaticamente in un indebolimento del dollaro. I recenti dati statunitensi hanno mostrato un raffreddamento delle pressioni sui prezzi superiore alle attese, ma la Fed sta segnalando con crescente chiarezza di non voler dichiarare prematuramente la vittoria sull’inflazione. Dall’altra parte del mercato, l’euro continua a beneficiare delle aspettative secondo cui la Banca Centrale Europea dovrà mantenere un approccio prudente ancora a lungo. L’inflazione nell’area euro rimane infatti al di sopra dell’obiettivo della BCE, mentre il rischio di nuovi aumenti dei prezzi energetici legati alle tensioni geopolitiche rende ancora più complesso lo scenario per la politica monetaria. L’EUR/USD si trova quindi attualmente stretto tra due narrazioni contrapposte: i mercati stanno cercando di capire se la Fed modificherà la propria posizione in modo più rapido oppure se sarà invece la BCE a dover mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo. Fonte: xStation5 Fattori che stanno attualmente influenzando l’EUR/USD 1. Inflazione nell’Eurozona: i mercati attendono un segnale dalla BCE Il principale evento sul fronte europeo resta la pubblicazione odierna del dato finale sull’inflazione HICP dell’Eurozona. I mercati non si concentrano più esclusivamente sul valore dell’inflazione in sé, ma soprattutto sulle implicazioni che il dato potrebbe avere per il futuro percorso della politica monetaria della Banca Centrale Europea. L’inflazione nell’area euro è diminuita rispetto ai precedenti picchi, ma ciò non significa che il problema della BCE sia completamente risolto. Le pressioni sui prezzi rimangono infatti superiori all’obiettivo della banca centrale, mentre gli investitori continuano a monitorare con attenzione la resilienza dell’inflazione core e di quella relativa ai servizi. La domanda chiave non è soltanto se l’inflazione stia diminuendo, ma se il ritmo della disinflazione sarà sufficiente a consentire alla BCE di iniziare ad allentare la politica monetaria. Se il dato odierno dovesse mostrare che le pressioni sui prezzi rimangono più persistenti del previsto, i mercati potrebbero ridurre le aspettative su futuri tagli dei tassi, fornendo un potenziale sostegno all’euro. Al contrario, segnali più chiari di un’ulteriore moderazione dell’inflazione potrebbero aumentare la pressione sulla valuta unica, poiché gli investitori inizierebbero a prezzare un maggiore spazio per futuri interventi di politica monetaria espansiva da parte della BCE. Un altro elemento importante resta il mercato energetico. Se le tensioni in Medio Oriente dovessero provocare ulteriori rialzi dei prezzi del petrolio, le pressioni inflazionistiche in Europa potrebbero tornare ad aumentare, limitando la capacità della banca centrale di modificare la propria politica monetaria. 2. La Fed cerca di riprendere il controllo sulla narrativa relativa ai tagli dei tassi Il principale fattore di influenza per il dollaro rimane la comunicazione proveniente dalla Federal Reserve. I recenti dati sull’inflazione statunitense sono risultati significativamente più deboli rispetto alle aspettative, rafforzando inizialmente le aspettative del mercato secondo cui la Fed avrebbe potuto iniziare a tagliare i tassi di interesse prima del previsto. Un’inflazione più bassa dovrebbe naturalmente offrire alla banca centrale maggiore margine per allentare la politica monetaria. Tuttavia, la Fed sembra determinata a evitare che i mercati adottino troppo rapidamente un’interpretazione eccessivamente accomodante (dovish). Kevin Warsh ha sottolineato che la Federal Reserve non può accettare una situazione in cui l’inflazione rimanga persistentemente al di sopra dell’obiettivo. Le sue dichiarazioni suggeriscono che alcuni membri della banca centrale continuano a temere un allentamento prematuro della politica monetaria. Indicazioni ancora più restrittive sono arrivate dalla presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, che ha sostenuto che gli attuali livelli dei tassi potrebbero non essere sufficientemente restrittivi e che ulteriori aumenti potrebbero ancora essere giustificati. Questo non significa necessariamente che la Fed procederà effettivamente con un nuovo rialzo dei tassi. Il messaggio più importante per i mercati è che la banca centrale non ha fretta di tagliare i tassi. Questo rappresenta attualmente il principale meccanismo di sostegno per il dollaro. Alcuni mesi fa, un’inflazione più debole si traduceva quasi automaticamente in una pressione ribassista sul dollaro USA. Oggi, invece, i mercati si concentrano molto di più sulla funzione di reazione della Fed, ovvero su come la banca centrale risponderà ai nuovi dati economici. Se gli investitori concluderanno che l’inflazione sta diminuendo ma che la Fed intende mantenere i tassi elevati più a lungo, il dollaro potrebbe continuare a beneficiare di un certo supporto. 3. Il fattore nascosto principale: tassi reali e rendimenti dei Treasury USA Un elemento spesso meno evidenziato nelle analisi sull’EUR/USD riguarda i tassi di interesse reali e il mercato obbligazionario. Per il dollaro non conta soltanto il livello dell’inflazione, ma soprattutto il rapporto tra l’andamento dei prezzi e le aspettative sulla politica monetaria della Fed. Se l’inflazione negli Stati Uniti continuerà a diminuire, ma la Federal Reserve manterrà un atteggiamento prudente e ritarderà i tagli dei tassi, i tassi di interesse reali potrebbero rimanere interessanti per gli investitori. Questo scenario potrebbe continuare a sostenere la domanda di asset denominati in dollari, mantenendo il biglietto verde relativamente forte anche in presenza di un’inflazione in calo. Uno scenario di questo tipo implicherebbe un’inflazione più bassa, ma anche rendimenti obbligazionari relativamente elevati e aspettative limitate riguardo a un rapido allentamento della politica monetaria. È proprio questo il motivo per cui i recenti dati sull’inflazione più deboli del previsto non hanno innescato un calo sostenuto del dollaro. I mercati stanno sempre più riconoscendo che il miglioramento dei dati sull’inflazione, da solo, potrebbe non essere sufficiente a indebolire il dollaro USA se la Fed mantiene un approccio prudente e una politica monetaria restrittiva per un periodo prolungato. 4. Tensioni nel Golfo Persico e petrolio: il ritorno dei rischi inflazionistici L’ultimo fattore che influenza l’EUR/USD rimane il contesto geopolitico. L’aumento delle tensioni nel Golfo Persico ha nuovamente accresciuto l’importanza del mercato petrolifero e il rischio di interruzioni nelle forniture energetiche. L’aumento dei prezzi dell’energia può influenzare le valute attraverso due principali canali. Il primo riguarda l’inflazione. Un petrolio più costoso potrebbe rallentare ulteriormente la discesa dei prezzi al consumo e ridurre lo spazio a disposizione delle banche centrali per procedere con tagli dei tassi di interesse. Il secondo canale riguarda l’avversione al rischio. Nei periodi di maggiore incertezza, gli investitori tendono spesso a spostare i capitali verso il dollaro USA, considerato la principale valuta rifugio a livello globale. Per l’EUR/USD questo crea un’ulteriore complicazione. Prezzi del petrolio più elevati potrebbero contemporaneamente aumentare le aspettative di politiche monetarie più restrittive sia da parte della BCE sia della Fed, sostenendo inoltre il dollaro attraverso una maggiore domanda di asset difensivi. EURUSD: i mercati attendono di capire quale banca centrale riuscirà a mantenere una politica restrittiva più a lungo L’attuale situazione sulla principale coppia valutaria riflette lo scontro tra diverse narrazioni contrapposte. La Fed sta cercando di convincere i mercati che un’inflazione più bassa non implica automaticamente l’inizio immediato di un ciclo di tagli dei tassi. La BCE osserva una moderazione delle pressioni sui prezzi, ma deve ancora affrontare un’inflazione superiore all’obiettivo e il rischio di nuovi aumenti dei prezzi energetici. L’incertezza geopolitica rafforza ulteriormente il ruolo del dollaro come valuta rifugio. Il principale canale di reazione rimane rappresentato dai rendimenti obbligazionari e dalle aspettative sul futuro percorso dei tassi di interesse. Se i mercati dovessero concludere che la Fed manterrà un orientamento restrittivo più a lungo rispetto a quanto precedentemente previsto, il dollaro potrebbe rimanere sostenuto anche in presenza di un’ulteriore diminuzione dell’inflazione. Al contrario, una maggiore convinzione che il processo di disinflazione statunitense sia sostenibile e consenta alla Fed di iniziare ad allentare la politica monetaria potrebbe riportare pressione sul biglietto verde. Punti chiave Il dato finale sull’inflazione dell’Eurozona pubblicato oggi rappresenterà un segnale importante per le aspettative sul futuro percorso della politica monetaria della BCE.

L’inflazione europea sta diminuendo, ma rimane una sfida per la banca centrale, soprattutto a causa della persistente pressione sui prezzi nel settore dei servizi.

I recenti dati statunitensi sull’inflazione più deboli del previsto hanno aumentato le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed, ma i funzionari della banca centrale stanno cercando di evitare che i mercati prezzino un ciclo di allentamento troppo rapido.

Kevin Warsh e altri esponenti della Fed continuano a sottolineare che la lotta contro l’inflazione non è ancora conclusa.

e altri esponenti della Fed continuano a sottolineare che la lotta contro l’inflazione non è ancora conclusa. I tassi di interesse reali e i rendimenti obbligazionari rimangono tra i principali fattori di sostegno del dollaro.

e i rimangono tra i principali fattori di sostegno del dollaro. Gli sviluppi nel Golfo Persico potrebbero nuovamente aumentare le pressioni inflazionistiche attraverso il mercato energetico e, allo stesso tempo, sostenere il dollaro tramite una maggiore avversione al rischio.

L’EUR/USD si trova quindi in una fase in cui la domanda chiave non è soltanto quale economia stia mostrando la performance migliore, ma quale banca centrale abbia motivi più forti per mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo.

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