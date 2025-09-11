➡️EURUSD sotto 1,17 in vista dell'indice dei prezzi al consumo statunitense

La pubblicazione dei dati sull'inflazione CPI negli Stati Uniti sarà un fattore determinante per l'entità del taglio dei tassi da parte della Fed. I dati sull’inflazione CPI di agosto 2025 potrebbero rivelarsi decisivi per orientare le aspettative di mercato sulla politica della Fed e sul futuro della coppia EUR/USD. Mentre il consenso precedente indicava una lettura dell’inflazione più alta, la sorpresa del PPI di ieri lascia aperta la possibilità di un dato inferiore alle attese. Se l’inflazione dovesse risultare sotto le previsioni, ciò aumenterebbe probabilmente la probabilità di un taglio dei tassi più consistente da parte della Federal Reserve. The PPI data may hint at a more benign scenario for CPI inflation, though the correlation is not perfect. PPI inflation has been falling more sharply since the beginning of the year, while CPI has recently rebounded. The recent bounce in PPI also appears to have been a one-off. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Aspettative in vista del cruciale rapporto sull’inflazione

Bloomberg Intelligence segnala il rischio di un CPI di agosto leggermente più alto, il che potrebbe ridurre le aspettative di un taglio dei tassi più consistente da parte della Fed. Curiosamente, secondo Bloomberg Intelligence, i principali fattori alla base dell’inflazione non saranno i dazi commerciali, ma piuttosto le pressioni crescenti nel settore dell’ospitalità e l’aumento dei prezzi dei voli. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Previsioni Bloomberg Intelligence: Core CPI mensile: +0,33% m/m (vs +0,32% a luglio)

Headline CPI mensile: +0,37% m/m (vs +0,20% a luglio)

Core CPI annuale: 3,1% (invariato)

Headline CPI annuale: 3,0% (da 2,7%) Consenso di mercato: Core CPI mensile: +0,3% m/m

Headline CPI mensile: +0,3% m/m

Core CPI annuale: 3,1% a/a (invariato)

Headline CPI annuale: 2,9% a/a (vs 2,7% precedentemente) La struttura della crescita dei prezzi sarà un aspetto chiave dei dati di oggi. Contrariamente alle aspettative precedenti, non si prevedono i dazi commerciali come principali driver dell’inflazione, ma i servizi discrezionali, in particolare voli aerei e pernottamenti in hotel. Bloomberg prevede un aumento del 3% mensile dei prezzi dei voli e del 2% dei costi di alloggio. Si tratta di un paradosso economico: l’aumento dei prezzi dei servizi turistici non si osserva normalmente in un’economia debole, suggerendo che le preoccupazioni della Fed sulla salute economica potrebbero essere sovrastimate. Contemporaneamente, i dati recenti del Manheim Used Vehicle Value Index indicano un possibile rallentamento nella crescita dei prezzi. The Manheim Index suggests a smaller increase in used car prices. In July, this segment contributed 0.12 percentage points to the annual rate, and used cars also contributed to the monthly inflation rebound. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Inflation related to transport services may continue to rebound, based on crude oil price dynamics. In July, transport inflation added 0.22 percentage points to the headline rate. Source: Bloomberg Finance LP, XTB L’impatto decrescente dei dazi e le crescenti sfide legate al cibo

L’effetto dei dazi sull’inflazione sta diminuendo, con l’indice che passa da 0,23 a luglio a un stimato 0,21 ad agosto. In alcune categorie, come elettrodomestici, computer personali, articoli sportivi e abbigliamento, gli analisti prevedono deflazione. Tuttavia, gli Stati Uniti stanno importando più cibo, il che potrebbe contribuire a un nuovo aumento dell’inflazione in questa categoria. Un punto critico è il crescente prezzo della carne bovina, riflesso nei futures sul bestiame, mentre il calo del prezzo delle uova contribuirà a moderare l’inflazione alimentare. Implicazioni per la politica della Fed

I mercati scontano attualmente una probabilità del 100% di un taglio dei tassi di 25 punti base, con scarse possibilità di un taglio da 50 punti base. La riunione della Fed è prevista per il 16-17 settembre. Si prevede un taglio dei tassi a causa del raffreddamento del mercato del lavoro, come comunicato da Jerome Powell al Jackson Hole Economic Symposium, seguito da un altro rapporto NFP negativo per agosto e da una significativa revisione al ribasso dei dati annuali sull’occupazione. Sebbene il mercato del lavoro dovrebbe giustificare un maggior numero di tagli quest’anno — con i mercati che prezzano quasi tre tagli completi entro fine 2025 — Bloomberg suggerisce che un CPI “caldo” oggi, seguito da un forte dato sull’inflazione PCE a fine mese, potrebbe rendere questo il primo e ultimo taglio del ciclo. L’inflazione rimane sopra l’obiettivo, con il core PCE atteso al 3% ad agosto. Tuttavia, è importante ricordare il mandato doppio della Fed: stabilità dei prezzi e massimo impiego. Se ci fosse il rischio di un aumento significativo del tasso di disoccupazione, la Fed dovrà intervenire. Il mercato prevede solo un 8% di probabilità di un taglio maggiore la prossima settimana. Una lettura del CPI più debole potrebbe cambiare questa prospettiva.

Fonte: Bloomberg Finance LP Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Che succede con EUR/USD?

È importante ricordare che 15 minuti prima della pubblicazione del CPI, la BCE comunicherà la sua decisione sui tassi di interesse, e 15 minuti dopo il rilascio dei dati, Christine Lagarde terrà una conferenza stampa. Di conseguenza, il movimento di EUR/USD dopo i dati sul CPI potrebbe essere neutralizzato o amplificato, a seconda del tono della decisione BCE. Nello scenario di base, EUR/USD dovrebbe mantenersi sopra il livello 1,1670 in un proseguimento del trend rialzista, dopo il recente sell-off di due giorni. La BCE attualmente si sente a suo agio con il livello dei tassi, con l’inflazione leggermente sopra l’obiettivo. Se l’inflazione dovesse risultare significativamente più alta, 3% o più, la coppia potrebbe registrare un calo più marcato verso 1,1600. In questo scenario, il taglio dei tassi di settembre potrebbe risultare l’unico, o la Fed potrebbe attendere dicembre per la sua prossima mossa. Uno scenario rialzista per la coppia prevederebbe una BCE neutrale e un CPI pari o inferiore al 2,8%. In questo caso, non solo si potrebbe vedere un ritorno verso 1,1700, ma anche un tentativo di testare 1,1800 entro fine mese, raggiungendo nuovi massimi quasi quadriennali. EURUSD is losing value for the third consecutive day. Today's events—the ECB decision and the US CPI release—could introduce new, higher volatility to the pair. It is worth noting that the recent decline in US yields suggests upward potential for the pair. Nevertheless, in the event of a higher inflation reading, a downward move in the TNOTE could also drag the EURUSD towards 1.1600. Source: xStation5 Rischi strutturali chiave Bloomberg mette in guardia sul rischio di stagflazione, una situazione in cui un’inflazione elevata coesiste con un mercato del lavoro debole, costringendo la Fed a fare una scelta quasi impossibile tra combattere l’inflazione e sostenere l’occupazione. Altri rischi includono l’incertezza fiscale negli Stati Uniti, con un deficit di bilancio di 4,1 trilioni di dollari, oltre a dubbi sul futuro della Francia e alla recente situazione dei droni russi sopra la Polonia, che ha indebolito lo zloty e potrebbe minare la fiducia nella stabilità europea.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.