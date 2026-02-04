Fatturato record per AMD. L'azienda conferma la sua posizione di leadership?

Advanced Micro Devices (AMD), uno dei principali produttori di processori e schede grafiche, ha pubblicato oggi i risultati del quarto trimestre 2025, che possono essere descritti con una sola parola: impressionanti, anche se la reazione del mercato è stata mista. L’azienda non solo ha superato le attese degli analisti, ma ha anche dimostrato che i suoi chip rientrano tra i migliori al mondo in termini di prestazioni e innovazione. AMD ha chiuso l’anno con ricavi record superiori a 10,27 miliardi di dollari nel solo trimestre, in crescita del 34% su base annua, ben al di sopra delle aspettative medie degli analisti pari a 9,65 miliardi di dollari. L’utile per azione rettificato (EPS) ha raggiunto 1,53 dollari, contro previsioni di 1,32 dollari, dimostrando che la società non solo cresce rapidamente, ma mantiene anche una forte redditività mentre espande il proprio business.

Questi risultati confermano che i processori EPYC e Ryzen, così come gli acceleratori per l’intelligenza artificiale, sono prodotti di livello mondiale. Le soluzioni dell’azienda stanno registrando una domanda crescente sia nel segmento del personal computing sia nei data center orientati all’AI. Ciò dimostra chiaramente come AMD riesca a coniugare efficacemente innovazione ed efficienza operativa, affermandosi come uno degli attori chiave nel mercato globale dei semiconduttori.

I risultati trimestrali indicano che AMD sta chiudendo l’anno con un forte slancio. Il management sottolinea che la crescita di ricavi e margini è trainata dall’espansione del segmento AI, dall’aumento delle vendite nel calcolo ad alte prestazioni e nel gaming, nonché dalla crescente scala operativa nei data center. Sebbene il mercato si aspettasse una guidance ancora più ambiziosa, AMD dimostra di intravedere un significativo potenziale di ulteriore crescita, inviando un segnale chiaro agli investitori: la società rimane uno dei principali beneficiari del boom globale dell’intelligenza artificiale.

Il grafico delle performance trimestrali conferma un chiaro trend rialzista dei ricavi e un graduale miglioramento dei margini operativi e netti. Pur in crescita, i margini rimangono relativamente moderati, riflettendo un miglioramento dell’efficienza operativa. Una delle sfide principali per l’azienda sarà incrementare in modo significativo questi margini, il che potrebbe rafforzare in modo sostanziale la redditività e il valore per gli azionisti. Principali risultati finanziari – Q4 2025 Segmento Data Center: 5,38 miliardi USD ( +39% a/a )

Segmento PC & Notebook: 3,10 miliardi USD ( +34% a/a )

Segmento Gaming: 843 milioni USD (+50% a/a) L’elevata crescita di ricavi e profitti dimostra come i prodotti AMD stiano registrando una domanda crescente sia nei PC tradizionali sia nei data center orientati all’AI.

Il margine lordo rettificato ha raggiunto il 57% (vs. 54% l’anno precedente) e il margine operativo il 28% (vs. 26% l’anno precedente), a conferma di una forte efficienza dei costi e della capacità di mantenere la redditività pur espandendo la quota di mercato. Altri punti salienti finanziari Q4 2025 Ricavi consolidati: 10,27 miliardi USD ( +34% a/a )

Utile operativo: 2,85 miliardi USD ( +41% a/a )

EPS rettificato: 1,53 USD ( +40% a/a )

Spese in conto capitale (CapEx): 222 milioni USD ( +6,7% a/a )

Spese in R&D: 2,33 miliardi USD (+36% a/a) Guidance Q1 2026 Ricavi: 9,5–10,1 miliardi USD

Margine lordo: ~55%

Investimenti continui in R&D e sviluppo chip AI

Segmenti di business Data Center: La crescente domanda di acceleratori AI e di processori EPYC ha spinto i ricavi a 5,38 miliardi USD (+39% a/a), ben al di sopra delle attese degli analisti (4,97 miliardi USD). AMD sta guadagnando una quota crescente nel mercato degli acceleratori AI, sebbene resti dietro al leader NVIDIA. PC & Notebook: Il segmento ha raggiunto 3,10 miliardi USD (+34% a/a). I prodotti Ryzen mantengono una posizione solida nel mercato dei PC personali e aziendali, generando ricavi stabili con margini in miglioramento. Gaming: I ricavi del gaming hanno totalizzato 843 milioni USD (+50% a/a). Pur risultando leggermente inferiori alle aspettative degli analisti (855,3 milioni USD), il trend di crescita evidenzia come le GPU AMD restino appetibili per gamer e produttori di console, sostenendo l’espansione dei margini nel segmento high-end.

I dati finanziari evidenziano una maggiore generazione di cassa e un miglior ritorno sul capitale investito (ROIC). In particolare, il costo medio ponderato del capitale (WACC) della società rimane stabile, a conferma di una gestione finanziaria efficace durante un periodo di crescita dinamica.

Prospettive e previsioni

Per il Q1 2026, AMD prevede ricavi compresi tra 9,5 e 10,1 miliardi USD, confermando una crescita a doppia cifra su base annua. Il margine lordo è stimato intorno al 55%, mentre le spese in conto capitale (CapEx) sono pianificate a 222 milioni USD.

Sebbene la guidance superi le attese medie degli analisti (9,39 miliardi USD), resta al di sotto delle previsioni più aggressive del mercato, determinando un calo temporaneo del prezzo delle azioni e evidenziando la sensibilità dei titoli con P/E elevato anche a lievi scostamenti dalle aspettative.

Il management sottolinea che AMD è pienamente preparata per ulteriori espansioni nella produzione di chip per AI e high-performance computing. I nuovi processori EPYC e gli acceleratori MI325, previsti nella seconda metà dell’anno, dovrebbero incrementare le vendite nei data center e stimolare ulteriori crescite nei mercati chiave, inclusa la Cina.

Prospettive future

I risultati record del Q4 2025 confermano che AMD sta crescendo a un ritmo impressionante e che i suoi prodotti sono tra i migliori sul mercato. La crescita di ricavi e utili ha superato le aspettative, e la guidance rialzata per il trimestre successivo mostra come il management veda un potenziale sostanziale di ulteriore espansione.

Tuttavia, il mercato rimane sensibile alle valutazioni elevate. L’alto rapporto P/E di AMD implica una prezzatura quasi perfetta, e qualsiasi risultato “buono ma non straordinario” può innescare correzioni a breve termine. Il calo del prezzo delle azioni dopo la pubblicazione dei conti dimostra che gli investitori reagiscono non solo ai numeri in sé, ma anche alla coerenza con le attese del mercato sul ritmo di crescita.

A lungo termine, i fondamentali di AMD restano molto solidi: lo sviluppo dei segmenti strategici (AI, HPC, data center), il mantenimento di margini elevati in un contesto di domanda crescente e gli investimenti in processori e acceleratori di nuova generazione indicano che il titolo ha ulteriore potenziale di crescita, e le attuali turbolenze rappresentano più probabilmente una correzione di breve periodo piuttosto che un segnale di problemi strutturali.

Punti chiave