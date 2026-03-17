US Open: l'ottimismo geopolitico fa salire gli indici

Wall Street continua a salire, con una forza del mercato azionario particolarmente evidente considerando che i prezzi del petrolio restano sopra i 100 dollari al barile. Questa combinazione di segnali suggerisce che gli investitori stanno sempre più prezzando uno scenario di graduale de-escalation del conflitto in Medio Oriente. È importante sottolineare che questa convinzione è guidata più da aspettative e narrazione che da fatti concreti. Le notizie su possibili negoziati dietro le quinte vengono rapidamente smentite, ma la loro semplice presenza nel ciclo mediatico è sufficiente a sostenere il sentiment positivo. Il Dow Jones guadagna circa l’1%, lo S&P 500 è in rialzo di quasi lo 0,8% e il Nasdaq avanza di circa lo 0,7%.

Sembra che il mercato si trovi in una fase in cui vuole credere in uno scenario positivo e cerchi attivamente argomentazioni a supporto di questa visione. In pratica, questo significa che qualsiasi nuova informazione che suggerisca un avvicinamento tra le parti può essere interpretata come una svolta, anche se la sua credibilità è limitata. Nei prossimi giorni e settimane, segnali simili potrebbero emergere più frequentemente e il loro impatto sulle valutazioni potrebbe essere sproporzionato rispetto alla loro reale importanza. Un contesto di questo tipo supporta ulteriori rialzi, ma aumenta anche il rischio di correzioni brusche nel caso in cui le aspettative vengano deluse.

Allo stesso tempo, gli investitori stanno prestando maggiore attenzione alla politica monetaria e ai segnali provenienti dalla Federal Reserve. In vista della decisione del FOMC di domani, le aspettative di mercato sono chiaramente cambiate. Fino a poco tempo fa si considerava possibile un taglio dei tassi già a giugno, ma questo scenario è stato in gran parte abbandonato. Il motivo principale è l’incertezza sul futuro andamento dell’inflazione, soprattutto nel contesto delle tensioni geopolitiche e del loro impatto sui prezzi delle materie prime.

Un altro fattore che potrebbe influenzare il sentiment nel breve termine sono i risultati di Micron previsti per domani. L’azienda ha acquisito grande rilevanza negli ultimi trimestri a causa di una cronica carenza di memoria sia nel mercato consumer sia nel segmento dei data center. Di conseguenza, è ora considerata un importante indicatore dello stato del settore dei semiconduttori, in particolare nel comparto delle memorie. Il mercato si aspetta che il management confermi una domanda sostenuta e prospettive positive per il prossimo anno. Un segnale di questo tipo sosterrebbe non solo la società stessa, ma anche l’intero settore tecnologico, che negli ultimi mesi è stato uno dei principali motori dei rialzi di Wall Street.

Gli attuali guadagni di Wall Street si basano principalmente sulle aspettative di un miglioramento della situazione geopolitica e sulla convinzione che il peggio possa essere alle spalle, nonostante la mancanza di conferme chiare. Il supporto deriva da fondamentali economici solidi e dalle aspettative di una continua forza del settore tecnologico. Allo stesso tempo, permane un’elevata incertezza riguardo all’inflazione e alle future decisioni della Fed, fattori che potrebbero cambiare il sentiment degli investitori in qualsiasi momento.

Fonte: xStation5

Oggi i futures sull’US500 (S&P 500) registrano forti rialzi, sostenuti dall’ottimismo degli investitori. Il mercato ritiene che la fase più difficile sia ormai alle spalle e prevede l’assenza di ulteriori escalation del conflitto in Medio Oriente. Il sentiment positivo è supportato anche da “indiscrezioni” su progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran.

Fonte: xStation5

Notizie societarie

Durante la conferenza GTC, Nvidia (NVDA.US) ha sottolineato l’importanza dell’AI agentica e ha indicato che le tecnologie basate su OpenClaw potrebbero trasformare le aziende SaaS in sistemi autonomi. La società punta inoltre ad ampliare il proprio portafoglio di crescita investendo attivamente nello sviluppo di strumenti e piattaforme proprietarie, sia hardware che software.

Le azioni di Aldeyra (ALDX.US) sono crollate dopo che la FDA statunitense ha respinto la richiesta di registrazione del farmaco reproxalap. L’agenzia ha concluso che i dati clinici non dimostrano l’efficacia della terapia, impedendone l’approvazione. L’azienda prevede di incontrare la FDA per discutere i prossimi passi, ma al momento non intende avviare nuovi studi clinici.

Beyond Meat (BYND.US) ha annunciato un ritardo nella presentazione del report annuale 2025, citando la necessità di più tempo per rivedere in modo approfondito le scorte, inclusi gli stock in eccesso o obsoleti. Questa notizia ha causato un calo delle azioni, anche se i risultati preliminari del quarto trimestre dovrebbero essere in linea con le aspettative precedenti.

Le azioni di Playboy (PLBY.US) sono salite di circa il 9% dopo risultati finanziari migliori del previsto e piani di riduzione del debito, migliorando il sentiment degli investitori. La società ha registrato quattro trimestri consecutivi di EBITDA rettificato positivo e continua a ridurre il debito grazie alla collaborazione con un partner cinese, migliorando la redditività e riducendo i costi di servizio del debito.

Le azioni di Delta Air Lines (DAL.US) sono in rialzo dopo che la società ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi del primo trimestre. La forte domanda registrata a marzo dovrebbe spingere i ricavi oltre le aspettative precedenti, sostenendo il prezzo delle azioni. Nonostante i maggiori costi del carburante, Delta mantiene le precedenti stime sugli utili, dimostrando la resilienza del business alle pressioni sui costi.